«آيزو» المعرفة ومعالجة الشكاوى لبلدية عجمان

عجمان (الاتحاد) تسلّم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان شهادة أيزو 30401:2018 والخاصة بإدارة المعرفة، من نيكولاس ميلان الرئيس التنفيذي، ومروان العريضي مدير المصادقة من شركة بيروفيريتاس المانحة لشهادات الأيزو.

كما تسلم شهادة أيزو 10002:2018 الخاصة بمعالجة الشكاوى، موضحاً أن الدائرة استحقت الإصدار الجديد من الشهادة للالتزامها الدائم بمتابعة الشكاوى الواردة والعمل الفوري على حلها وفقاً لعملية فعالة وكفؤة للتعامل مع الشكاوى.

وأكد أن الدائرة استحقت بجدارة هذه الشهادة لتكون أول بلدية على مستوى الدولة، وأول دائرة على مستوى الإمارة. وأوضحت الشيخة نورة حميد النعيمي مدير مركز عجمان x التابع للدائرة أن قسم المعرفة عمل على تحديد المعارف الصريحة والضمنية، وأشرف بشكل دائم على التزام كافة الإدارات بالمعارف المتبعة.

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