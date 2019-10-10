كهرباء الشارقة تدرب 70 طالباً وطالبة

الشارقة (الاتحاد) استضافت هيئة كهرباء ومياه الشارقة 70 طالباً وطالبة من كلية الهندسة، قسم الطاقة الجديدة والمتجددة بجامعة الشارقة، لتدريبهم بمحطة اللية، وزيارة موقع المشروع التطويري الجديد لزيادة الطاقة المولدة.

وأوضح الدكتور راشد الليم رئيس الهيئة أن الهيئة تدعم برامج تدريب الطلبة، وتضع جميع إمكاناتها ومشروعاتها في خدمة تدريب الطلال للمساهمة في توفير الكفاءات والمهارات الفنية المتخصصة اللازمة للعمل في الهيئة.

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