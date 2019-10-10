أجهزة إنذار حريق لـ 10 آلاف مسكن بالشارقة

الشارقة (الاتحاد) تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتركيب أجهزة إنذار الحريق في منازل المواطنين في إمارة الشارقة من المستفيدين من برنامج الإسكان، وقعت صباح الأمس دائرة الإسكان بالشارقة اتفاقية تعاون مع الدفاع المدني بالشارقة وشركة «اتصالات»، وذلك لتجهيز وتركيب أجهزة الإنذار من الحريق «كاشف الدخان» وأجهزة الإرسال لـ 10 آلاف مسكن تم بناؤها بوساطة حكومة الشارقة في السنوات الماضية.

وتبلغ قيمة الاتفاقية 75 مليون درهم، على أن يتم المباشرة في التنفيذ خلال الفترة القادمة بمختلف مناطق الإمارة.

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