شرطة عجمان تناقش البرامج التقنية والذكية

عجمان (الاتحاد) ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان اجتماع لجنة القيادة العليا الداخلية لشرطة عجمان، بحضور العميد مبارك خلفان الرزي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، والعميد علي عبيد الشامي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والعقيد عبدالله سيف المطروشي، مدير عام العمليات الشرطية، وعدد من الضباط ومديري الإدارات بشرطة عجمان، بقاعة التميز بمبنى معهد التدريب بالقيادة العامة لشرطة عجمان.

شهد الاجتماع عرض ومناقشة أبرز المبادرات الجديدة المستحدثة في مجال التحول الذكي والأنظمة الإلكترونية لتعزيز التواصل، ومناقشة تعزيز نتائج مؤشرات الأداء، وإنجازات المشاركة في جائزة عجمان لإدارة المشاريع والمبادرات الحكومية.

وثمن اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي الجهود المبذولة من قبل أعضاء لجنة القيادة العليا الداخلية بعجمان، والعمل على تحقيق خطط أهدافها الوطنية الرامية إلى توفير أفضل الممارسات المؤسسية، وتعزيز العلاقة مع المتعاملين على مستوى كافة الإدارات والأقسام لتعزيز التواصل.

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