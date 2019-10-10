8.4 طن نفايات إلى منجم الخالدية لإعادة التدوير

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، أن إجمالي حجم النفايات التي استقبلها منجم الخالدية للنفايات القابلة لإعادة التدوير منذ بداية العام الجاري ولغاية نهاية سبتمبر 2019 بلغ 8.412 طناً من النفايات، توزعت على نفايات ورقية، وكرتون، وبلاستيك، وأقمشة، وأدوية منتهية الصلاحية، وبطاريات مستعملة، وحديد، وعلب ألمنيوم، وزجاج، وأجهزة إلكترونية.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام «تدوير»: «تعكس مناجم النفايات القابلة لإعادة التدوير حرص المركز على توفير منشآت آمنة وصديقة للبيئة خاصة في المجمعات والأحياء السكنية نظراً لمردودها الاقتصادي والبيئي على الإمارة، حيث تساهم هذه المناجم في تسهيل عملية جمع وفصل النفايات ليتم معالجتها، فضلاً عن تقليل التكلفة المالية لفرزها، ما يحقق رؤية المركز الهادفة إلى إدارة النفايات في أبوظبي وفق أحدث التقنيات العالمية».

وأضاف الكعبي أن مناجم النفايات تسهم في نشر ثقافة الفرز، والمحافظة على بيئة صحية مستدامة، بما يحقق هدفنا في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة عن طريق الحد من الرمي العشوائي للنفايات، وتخصيص حاويات لجمع أنواع النفايات كافة، إذ تعد مناجم النفايات محطة فرز مصغرة، توفر للجمهور إمكانية فرز النفايات من المصدر والتخلص السليم منها، بما يدعم جهودنا المتواصلة لتقليل النفايات المرسلة إلى المطامر.

كما كشف عن بدء «تدوير» تركيب وتشغيل حاويات فرز النفايات القابلة لإعادة التدوير بأماكن حيوية في عدد من المناطق على مستوى مدينتي أبوظبي والعين، حيث قام المركز في بداية الشهر الجاري بتوزيع 8 مناجم جديدة للنفايات 7 منها في مدينة العين. وهي جاهزة لاستقبال 12 نوعاً مختلفاً من النفايات القابلة لإعادة التدوير.

وتتميز مناجم النفايات القابلة لإعادة التدوير بمواصفات عالية وخصائصها المتوافقة مع معايير الاستدامة، وتعتمد على مصادر الطاقة المتجددة باستخدام ألواح شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة، ومصابيح كهربائية عالية الأداء تحافظ على الطاقة.

كما تجمع المناجم بين التصميم الجذاب وسهولة الاستخدام لتشجيع الجمهور على استخدام المرافق من خلال فصل وفرز النفايات من المصدر بسلوك حضاري وراق وبشكل صحيح من غير خلط بين المواد، بما يضمن رفع القيمة الاقتصادية للمخلفات بتحويلها إلى موارد قيمة.