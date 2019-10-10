«استئناف دبي» تؤيد حبس رجل أعمال في قضية احتيال

تحرير الأمير (دبي)

أيدت محكمة استئناف دبي، أمس، حكماً بحبس رجل أعمال عربي 6 أشهر والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، كانت محكمة أول درجة قد أصدرته بحقه بعد إدانته في قضية احتيال.

وتعود تفاصيل القضية وفق شهادة المجني عليه، إلى أن المتهم روج عبر إحدى الصحف لنشاط شركة ادعى أنه يملكها وأنها متخصصة في إدارة المشاريع وتقدم أرباحاً بنسبة 15% شهرياً.

وعليه تواصل المجني عليه مع الشركة على الرقم المدون في الإعلان، إلا أنه لم يتمكن من الحديث إلى المتهم بحجة أنه مشغول، وبعد مرور عدة أشهر فوجئ باتصال من سكرتيرة الشركة من جنسية آسيوية وتعرض عليه استثمار أمواله لدى الشركة، فوافق من حيث المبدأ.

وعندما تقابل مع المتهم أكد له أنه صاحب الشركة ومديرها وأبرز له شهادات وأوراقاً رسمية تؤكد ذلك، وبالفعل اتفقا على أن يستثمر مبلغ 50 ألف درهم في مشروع شراء مستودع وتأجيره بربح شهري 15% أي نحو 7500 درهم شهرياً.

وبعد أن سلم المجني عليه المبلغ إلى المتهم عن طريق شيك باسم المتهم وليس باسم الشركة بناء على طلب المتهم وتأكيده أن ذلك أفضل للمجني عليه لأنه في حال حدوث أي شيء يستطيع أن يشتكي عليه شخصياً وليس الشركة.

وخلال أشهر عدة تحصل المجني عليه على أقساط عدة من الأرباح الشهرية كما هو متفق عليه، وبعد ذلك بدأ المتهم في المماطلة وعدم الالتزام بسداد الأرباح ما جعل المجني عليه يشتكي الجاني ليكتشف أن الشركة وهمية، وأن الأوراق التي قدمها له المتهم في البداية مزورة وأنه كان يتحصل على أرباح وهمية هي في الأساس من أصل المبلغ الذي دفعه.