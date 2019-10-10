شرطة أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع «ربدان»

أبوظبي (الاتحاد) وقّعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مذكرة التفاهم مع أكاديمية ربدان بشأن التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية والفنية. وذلك استكمالاً للاتفاق المبرم بين الجهتين، وقّع المذكرة، اللواء سالم شاهين النعيمي، مدير قطاع الموارد البشرية، والدكتور فيصل عبيد العيان نائب رئيس أكاديمية ربدان بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

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