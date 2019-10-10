الاختبارات التمهيدية لجائزة رأس الخيمة للقرآن ديسمبر المقبل

محمد صلاح (رأس الخيمة)

أعلنت مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، تدشين التسجيل في الدورة العشرين لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، بدءاً من 20 أكتوبر الجاري، ويستمر التسجيل حتى نهاية نوفمبر المقبل، على أن تبدأ الاختبارات التمهيدية للدورة في النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل

وأكد أحمد إبراهيم سبيعان، أمين عام الجائزة، أن اهتمام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بالجائزة، ساهم في تحقق النجاحات الكبيرة التي تم تسجيلها خلال الدورات الماضية، لافتاً إلى أن الجائزة تسعى لتحقيق استراتيجية ورؤية حكومتنا الرشيدة، والمتمثلة في الاهتمام بالجيل وسد وقت الفراغ، وبث روح التعاون الإيجابي، ورفع اسم إمارة رأس الخيمة في المحافل القرآنية.

وأضاف أن اللجنة المنظمة للجائزة قررت فتح المجال في مسابقة «مزامير آل داود» لتكون من عمر 10 سنوات وحتى 30 سنة، حيث كانت هذه المسابقة خاصة بطلاب المدارس في السابق، كما تم استحداث مسابقة جزأين بالنسبة للمسلمين الجديد، واستحداث مسابقة نصف جزء بالنسبة لنزلاء المؤسسات العقابية، كما قررت اللجنة فتح المجال الخاص بعمر المتسابق في مسابقة منابر الحكمة ليكون من عمر 10 سنوات بدلاً من 19 سنة، كما تم استحداث مسابقة للحديث الشريف هي 100 حديث و800، و50 حديثاً، والتي تركز على قيم التسامح وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.

وخصصت الجائزة مسابقة لموظفي إدارة المؤسسة، وهي مسابقة خاصة بموظفي المؤسسة من مديري ومديرات ومحفظي ومحفظات المراكز بناء على المقترحات التي تم رفعها خلال الدورة السابقة، كما تم إرجاع مسابقة أئمة المساجد مرة أخرى بعد توقفها خلال الدورة السابقة.

وأشار سبيعان، على هامش اجتماع اللجنة المنظمة مع مراكز التحفيظ، إلى أن الجائزة وبدعم من القيادة الحكيمة في الدولة تواصل نجاحاتها عبر مضاعفة عدد المشاركين فيها، ونشر ثقافة التميز في نفوس حفظة كتاب الله، وترسيخ مفهوم الوسطية والاعتدال، مشيراً إلى أن باب التسجيل مفتوح أمام جميع الفئات للمشاركة في فعاليات الجائزة، حيث يجري بعد هذه الخطوة إطلاق التصفيات التمهيدية والتحضير، وتوفير كافة الخدمات للمتسابقين والجمهور وفق أعلى معايير الجودة.

وتابع أمين عام الجائزة: ناقشت اللجنة الإنجازات التي حققتها منذ انطلاقة الجائزة، ووصولاً إلى الاختبارات التمهيدية، والخطوات العملية التي تسير عليها كل لجنة في الاختبارات وعرض خططها ومهامها.