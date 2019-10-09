هزاع المنصوري يعود إلى أرض الوطن السبت المقبل

أكد مركز محمد بن راشد للفضاء أن رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري سيعود إلى أرض الوطن يوم السبت القادم عقب مهمة علمية ناجحة إلى محطة الفضاء الدولية.
وسيعود المنصوري وزميله رائد الفضاء سلطان النيادي من العاصمة الروسية موسكو برفقة سعادة حمد عبيد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء وسعادة يوسف الشيباني المدير العام للمركز.
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ويعود هزاع المنصوري إلى دولة الإمارات بعد أن أتم بنجاح مهمته العلمية على متن محطة الفضاء الدولية واستكمل الفحوصات والدراسات الطبية المقررة لهذه المهمة.
وخضع المنصوري، بعد عودته إلى الأرض خلال الفترة الماضية، لمجموعة من الاختبارات والفحوصات الطبية الدقيقة، تحت إشراف مختصين، وبمتابعة الدكتورة حنان السويدي، طبيب رواد الفضاء، في مركز "يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء"، بمدينة النجوم في العاصمة الروسية موسكو؛ وذلك لدراسة تفاعل المؤشرات الحيوية للجسم، وتأثير الجاذبية الصغرى على جسم الإنسان، والتي تجرى للمرة الأولى على إنسان من المنطقة العربية.
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