ملك إسبانيا يستقبل حاكم الشارقة في قصر زارزويلا بمدريد

استقبل الملك فيليب السادس عاهل مملكة إسبانيا، مساء اليوم الأربعاء، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وذلك في قصر زارزويلا بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ورحب العاهل الإسباني، في مستهل اللقاء، بصاحب السمو حاكم الشارقة والوفد المرافق له، مهنئاً سموه باختيار الشارقة ضيف شرف للدورة الحالية من معرض "ليبر" الدولي للكتاب، ومشيداً بالتبادل الثقافي القائم بين مختلف المؤسسات الثقافية في الإمارات وإسبانيا.

جرى، خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تصب حول دور الثقافة والتعليم في بناء التنمية الإنسانية والنهوض بالمجتمعات.

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كما تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتقديم لوحة فنية من الخط العربي لجلالة ملك إسبانيا بالإضافة إلى مجموعة من مؤلفات سموه المترجمة إلى الإسبانية.

حضر اللقاء معالي فيرناندو مارتين بالينثويلا وزير الدولة للشؤون الخارجية الإسبانية، وسعادة ماجد حسن السويدي سفير الدولة لدى المملكة الإسبانية، وسعادة أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب.