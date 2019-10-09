هزاع بن زايد يزور سعيد حمد النيادي

أبوظبي (وام) زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سعيد حمد النيادي في منزله بأبوظبي، يرافقه جبر محمد غانم السويدي، مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، ومحمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو.

ورحب سعيد حمد النيادي وأسرته بسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، معربين عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة التي تجسد اهتمام القيادة بالتواصل المستمر مع أبناء الوطن، وتبادل سموه وأسرة النيادي الأحاديث الودية التي تعكس روح الألفة والمحبة والتكاتف والتلاحم بين القيادة والشعب.

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