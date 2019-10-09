رئيس جزر القمر يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة

موروني ( وام )

تسلم فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة، أوراق اعتماد سعيد محمد المقبالي، سفير الدولة لدى جمهورية جزر القمر المتحدة، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة موروني.

ونقل السفير إلى فخامة الرئيس غزالي، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

من جهته، حمل فخامة الرئيس غزالي السفير المقبالي، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. متمنياً لحكومة وشعب دولة الإمارات التقدم والازدهار.

ورحب فخامة الرئيس غزالي بالسفير.. متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه، وأكد له تقديم كل أوجه الدعم من رئاسة الجمهورية والحكومة القمرية لمساعدته في تحقيق مهامه. وأشاد فخامته بما حققته دولة الإمارات من قفزة حضارية كبيرة في جميع المجالات، بفضل القيادة الحكيمة وإرادة شعب دولة الإمارات.. معرباً عن اعتزازه بمستوى العلاقات الثنائية، وأواصر الصداقة بين البلدين.

من ناحيته، أكد السفير المقبالي حرص قيادة وحكومة دولة الإمارات على توطيد أواصر التعاون المشترك بين البلدين، والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى أرفع المستويات، معرباً عن حرصه على بذل كل الجهود لتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، بما يحقق طموحات البلدين والشعبين.