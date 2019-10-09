بلدية دبي تعزز خدماتها بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لسعادة المتعاملين

وقعت بلدية دبي يوم أمس الاثنين مذكرة تفاهم استراتيجية مع "هواوي"، الشركة العالمية الرائدة في توفير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ريادتها في المجالات التقنية وتطوير خدماتها طبقاً لحلول التكنولوجيا الحديثة والناشئة، والذكاء الاصطناعي وفق الرؤى والاستراتيجيات الحكومية الواعدة.

وتعد هذه الشراكة خطوة رائدة نحو تحقيق أهداف استراتيجية التحول الرقمي لبلدية دبي، بحيث تسهم هواوي في توفير أحدث الحلول والابتكارات الثورية والتقنيات المتقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية لتمكين التحول الرقمي لبلدية دبي، وتقديم تجربة رائدة لإسعاد المتعاملين.

وفي هذا الإطار ستتعاون المؤسستان ضمن برنامج "تصوّر المستقبل" الذي يهدف إلى تطوير قدرات مبتكرة تتضمن تطوير مركز المستقبل وتعزيز الذكاء المتكامل للنظم والبيانات مما يمكّن بلدية دبي من تقديم تجربة مستقبلية للمتعاملين بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية وباستخدام أجهزة وخدمات ذاتية التعلم والجيل السادس من الواي فاي Wi-Fi 6 لتعزيز تجربة المتعامل، كما ستزود هواوي، بلدية دبي بأحدث الحلول المخصصة لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، مما يضمن أقصى قدر من الكفاءة والاعتمادية.

وبهذه المناسبة قال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: "تلتزم بلدية دبي بتعزيز التعاون والتحالف بين القطاعين العام والخاص. كما توفر الشراكات بين الحكومة والشركات الخاصة، مزايا وفوائد للمجتمع، تمكننا من تحقيق سعادة المتعاملين، عبر استخدام أحدث حلول التكنولوجيا وأعلى المعايير الدولية. وتعد هواوي الشريك المثالي لنا في هذا المسعى، لأنها شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

وقال لي شي الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في الإمارات العربية المتحدة: "يسرنا أن نعلن عن شراكتنا مع بلدية دبي، حيث سندعم بلدية دبي في إطلاق حلول مبتكرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يسهم في تحقيق رؤية المدينة الذكية والسعادة التي تتبناها قيادة الإمارة، خاصة أن دبي تحتل مركز الصدارة في تبني المدن الذكية في المنطقة، وسيعزز هذا التعاون مكانتها من خلال النهج الذي تتبعه بلدية دبي بشأن الابتكار والتكنولوجيا".

ويمكن لزوار معرض "جايتكس" زيارة جناح شركة هواوي رقم Z2-A10 في قاعة زعبيل 2 للتعرف على أحدث المنتجات والحلول التي تستعرضها بلدية دبي وشركة هواوي .