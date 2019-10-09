هايبر إكس تطلق مفاتيح الكيبورد الخاصة بها مع لوحة الألعاب الميكانيكية Alloy Origins

أعلنت هايبر إكس، القسم المتخصص بالألعاب في شركة كينغستون التقنية، والعلامة الرائدة في عالم الألعاب والألعاب الإلكترونية، أن مفاتيح كيبورد HyperX، وكيبورد الألعاب HyperX Alloy Origins™ المخصص للألعاب قد أصبحا متاحين للتوصيل لعملائها حول العالم. ويعد المفتاح الميكانيكي الخطي الأحمر أول مفاتيح كيبورد تطرحها شركة هايبر إكس في السوق، وهي مصممة لتقديم أداء مميز لعمر طويل مع نقطة تشغيل أقصر و80 مليون نقرة. فيما يعد الكيبورد الميكانيكي HyperX Alloy Origins ™ أول لوحة مفاتيح للألعاب بحجم كامل، وهي مبنية على أساس مفاتيح HyperX وتتميز المفاتيح بإضاءة خلفية RGB لإضاءة أكثر إشراقًا مع تأثيرات إضاءة مشعة وخمسة مستويات سطوع قابلة للتعديل لتعزيز تجربة اللعب، ليلًا أو نهارًا.

ويشتمل كيبورد Alloy Origins™ على هيكل من الألومنيوم، بالإضافة إلى تصميم صغير الحجم لزيادة مساحة سطح المكتب إلى الحد الأقصى لحركة الماوس. يأتي كيبورد Alloy Origins مع برنامج HyperX NGENUITY ويتضمن مزايا تخصيص متقدمة لتعزيز الإضاءة ووحدات الماكرو، بما في ذلك تأثيرات الإضاءة البسيطة القابلة للتخصيص لكل مفتاح. كما يمكن تغيير سلك الكيبورد القابل للفصل من نوع USB Type-C إلى USB Type-A.

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وتتضمن مزايا كيبورد Alloy Origins وضعًا مخصصًا للألعاب، وهذا ما يسمح للمستخدمين إمكانية اختيار المفاتيح التي يمكن لهم تفعيلها أو تعطيلها. ويمكن تعيين مفاتيح ماكرو وتخزينها في مكتبة الماكرو، كما يمكن للمستخدمين الاختيار من بين ثلاث زوايا لوحة مفاتيح قابلة للتعديل لتحديد المواقع بشكل مثالي. وبفضل وجود الذاكرة الداخلية، يمكن للمستخدمين حفظ ما يصل إلى ثلاثة من ملفات التعريف الخاصة بهم في كيبورد الألعاب Alloy Origins للألعاب باستخدام برنامج HyperX NGENUITY. وتشمل المزايا الأخرى anti-ghosting بنسبة 100 وfull N-key rollover.

وفي تصريح لها قالت بيانكا والتر، مسؤولة أعمال الكيبورد في شركة هايبر إكس في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "استثمرت شركة هايبر إكس عامين من عمرها في تطوير سلسلة من أزرار المفاتيح والمزايا والمواصفات المطلوبة من جانب المستخدمين، ونحن متشوقون لتقديم هذه المفاتيح التي تحمل علامتنا التجارية إلى سوق الألعاب".