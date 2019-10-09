كلاي بوت يسدل الستار عن تصميمه الحديث ويطلق قائمة طعام جديدة

كشف مطعم كلاي بوت الهندي المرموق، الواقع في فندق سيتي ماكس بر دبي، عن تصميمه الجديد وقائمته المميزة، التي توفر للضيوف أجواءً مريحة لتناول الطعام المنزلي اللذيذ وإشباع شهيتهم.

أصبح المطعم الذي تم تجديده الآن أكثر اتساعاً مما يتيح للضيوف فرصة الاستمتاع بالمساحة إلى أقصى الحدود لدى زيارة المطعم مع العائلة والأصدقاء في أي مناسبة. يوفر التصميم الجديد في كلاي بوت أجواء دافئة تمنح الضيوف شعوراً وكأنهم في منازلهم. كما يمكن للأطفال الاستمتاع بالمنطقة المخصصة للعب بينما يتلذذ الأهل بوجباتهم مع الموسيقى الحية لفرقة صوفية تقليدية.

يحضر كبير الطهاة فيجندرا راوات قائمة الطعام الهندية الأصيلة، الغنية بالمأكولات الطازجة التي تنعش الحواس. وقد استوحى الشيف راوات توابل الماسالا المميزة الخاصة به من الأكلات التي كانت تحضرها والدته في صغره؛ ما يُضفي لمسةً متواضعة وتراثية على القائمة. يصطحب كلاي بوت ضيوفه في رحلة للتلذذ بالأطباق المميزة وتذوق مجموعة متنوعة من وصفات الماسالا المحلية المستوحاة من نكهات من مختلف المقاطعات الهندية.

تترافق الأطباق مع مخللات منزلية تُثريها بنكهة إضافية، ويتم تقديمها بطريقة عرض فني مبتكر على عربة الشات التي تخطف أنظار الضيوف بشكلها الفريد ونكهاتها اللذيذة. من المؤكد أنك سوف ترغب في المزيد من وجبات الشارع الأصيلة هذه. ويتوجه المطعم لضيوفه من عشاق أطباق الشات بمحطات طهي حي لتحضير الأطباق المنزلية الأكثر شعبية، مثل باني بوري وبهيل بوري وداهي فادا والكثير غيرها، التي من المؤكد أنها ستأسر الحواس.

ويتيح المطعم لعشاق اللحوم فرصة الاستمتاع بتشكيلة واسعة من أطباق الدجاج ولحم الضأن والمأكولات البحرية الشهية المحضرة في فرن التندور، مثل طبق ديسي مورغ تيكا الذي يتكون من أفخاذ الدجاج المنزوعة العظم المتبلة باللبن الرائب والتوابل. كما سيتسنى لمحبي الطعام المقرمش تجربة طبق راوا فرايد سورمي، وهو عبارة عن سمك سورمي مغطى بالسميد مطهو على الصينية المسطحة. وبالطبع لم ينسَ المطعم متّبعي الحمية النباتية إذ يقدم لهم الفرصة للتلذذ بالوجبات المميزة، مثل بهاروان ألو، وهو عبارة عن بطاطا محشوة بالزبيب والمكسرات، وجبن القريش أو طبق الكباب النباتي الذي يضم مجموعة متنوعة من الأطعمة اللذيذة مثل بهاروان الو، وكباب داهي، وتندوري موموس، وبودينا بانير تيكا.

يقدم كلاي بوت أيضاً مجموعة مختارة من أطباق الكاري التي تتماشى مع مختلف الأذواق، ما يتيح للجميع الاستمتاع بالنكهات الجديدة. هذا ليس كل شيء، فقد ابتكر الشيف فيجيندرا أيضاً مجموعة رائعة من المخللات الحادة المنعشة التي ستتجاوز توقعات الضيوف.

يقدم المطعم الشهير طعاماً هندياً أصيلاً وأجواء حيوية وتجربة لا تُنسى بعد كل زيارة. توجهوا إلى كلاي بوت في فندق سيتي ماكس بر دبي وخوضوا هذه التجربة الفريدة من نوعها.