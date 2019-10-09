ساكسو بنك يصدر توقعاته للربع الأخير من عام 2019:

حاولنا خلال هذا العام أن ننوه إلى ضعف الدولار الأمريكي مع تحذيرات بمسيرة وعرة لسعر الصرف مع اضطرار البنك الفيدرالي الأمريكي لاستباق الموقف، وهو ما أخفق حتى اليوم بالقيام به. وتشير توقعات السوق إلى أن مسار سياسة البنك الفيدرالي لن تتغير عما كانت عليه في الربع الماضي، وتتزايد الأدلة التي ترى أن البنك الفيدرالي قد لا يملك الأدوات، أو الرغبة، في استباق الموقف؛ وهنا يأتي دور إدارة ترامب والتي من المتوقع أن تقوم بكل ما يمكن لتحقيق ذلك.

وبحسب جون هاردي كبير استراتيجيي الفوركس لدى ’ساكسو بنك‘: "مع فقدان المصارف المركزية لقدرتها واهتمامها بمراكمة احتياطي من الدولار الأمريكي، فقد انتقل تمويل هذا النقص بشكل كبير إلى المصادر المحلية، ولم يعد ممكناً لأرصدة المدخرين والمصارف الأمريكية أن تستوعب الفيض الهائل من الإصدارات. ويجب على جهةٍ ما أن تكون المانحة، وهذه الجهة ستكون البنك الفيدرالي سواء رغب بذلك أم لا.

"ومن الملفت أن البنك الفيدرالي كان حتى الآن حذراً للغاية حيال التصرف بشكل استباقي، إلا أنه من المرجح أن يضطر في الربع الرابع للاستجابة بشكل أكبر لتوفير سيولة أكثر، والأهم من ذلك أن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب قد تنتزع زمام التحكم بالسياسات الناظمة.

"يبدو أن تلكؤ البنك الفيدرالي الأمريكي وضبايبة المشهد الاقتصادي يكادان يؤكدان أن إدارة ترامب ستقفز لضمان التمويل اللازم للتأكد من إعادة انتخاب ترامب عام 2020. ومن المثير للسخرية أنه وبعد أن قلق العالم بأسره خلال الربع الماضي من خطر انكماش مستدام، يأتي هذا المزيج من السياسات ليضمن سيرنا بخطى حثيثة نحو التضخم وحتى ربما الركود التضخمي".

الدولار الأمريكي على رأس اهتمامات منطقة آسيا الباسيفيك

أصبحت سلة الدولار الأمريكي التي تستمد قوتها من التجارة الأمريكية قيد التداول بأسعار أعلى من أي وقت مضى مع ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل غير مسبوق دون أي رقيب ليخنق القطاع شيئاً فشيئاً بارتفاعه المتواصل هذا العام، ويأتي هذا الوضع على الرغم من تخفيف صناديق التحوط من تركيزها على الدولار ومحاولات إدارة ترامب للضغط من موقعها على الدولار. ما سبب قوة الدولار ولماذا كان اللاعبون الخبراء في السوق مخطئين في توقعات الدولار هذا العام؟

وبحسب كاي فان بيترسن، رئيس استراتيجيات الاقتصاد الكلي لدى 'ساكسو بنك‘: "نعيش اليوم في عالمٍ نسبي، وقد حافظت الولايات المتحدة على تفوقها في الأداء الاقتصادي على باقي دول العالم، وعلى الرغم من بدء البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض معدلات الفائدة، إلا أنه ما زال أعلى المصارف المركزية من حيث المعدلات في العالم المتقدم بينما كانت مجموعة كبيرة من الدول أكثر جرأةً في خفض معدلات الفوائد. ومما لا شك فيه أن الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب ومحاولاته في فرض هيمنةٍ عالمية تلحق الضرر بباقي دول العالم أكثر مما تضر الولايات المتحدة وبالتالي تدعم تفوق الأداء الاقتصادي الأمريكي على باقي الدول. وهذه التصرفات ترفع من قوة الدولار بدل إضعافه".

"قد يؤدي مضي ترامب قدماً في فرض الرسوم الجمركية إلى إظهاره بمظهر قوي أمام جمهور الناخبين كما سيمنحه تحكماً أكبر بمسار الأخبار في عام 2020، كما أنه قد يتمكن أيضاً من تبرير إنفاقاتٍ مالية أكبر إذا ما استمرت التقلبات الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية. لا يوجد حالياً سقف لمرحلة خفض السعر لزوج عملات الدولار/يوان طالما أن ترامب يعمل بهذه النزعة الهجومية".