مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري يعلن فتح باب التسجيل أمام الراغبين في المشاركة في ماراثون المشي...



أعلن مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، التابع لشبكة مرافق مبادلة للرعاية الصحية المتكاملة عالمية المستوى، عن فتح باب التسجيل أمام الراغبين بالمشاركة في الدورة الثالثة عشرة من أكبر ماراثون للمشي في دولة الإمارات العربية المتحدة "امشِ 2019" الذي ينطلق تحت رعاية كريمة ومستمرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات".

وأوضح لورانس باتريك، الرئيس التنفيذي لمركز إمبريال كوليدج لندن للسكري أن مارثون "امشِ 2019" يرفع هذا العام شعار "أكثر من مجرد مشي"، حيث تهدف الفعالية التي باتت حدثاً سنوياً بارزاً إلى حث سكان الإمارات العربية المتحدة على تبني عادات أكثر صحة ونشاطاً على المدى الطويل، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المشاركين في الماراثون للمشاركة في مجموعة من الأنشطة الترفيهية الصحية الجديدة إلى جانب المشي لمسافة 5 كيلومترات.

كما سيكون المشاركون في الماراثون على موعد مع مجموعة من الأنشطة الترفيهية طوال اليوم والتي تتناسب مع متطلبات جميع المشاركين من مختلف الأعمار. وتشمل هذه الأنشطة "حفلات دي جيه" وتسلق الجدران وممارسة رياضة الترامبولين وأنشطة أخرى عبر تجهيزات رياضية معبأة بالهواء إضافة إلى عروض طبخ لتعليم المشاركين كيفية إعداد الأغذية الصحية فضلاً عن جلسات لياقة بدنية تشمل رياضات الزومبا والبيلاتس واليوغا إلى جانب عروض وألعاب الخفة للأطفال. كما ستقدم أكشاك وعربات الطعام للزوار والمشاركين مجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات الصحية.

ومن المتوقع أن تشهد الفعالية التي ستنطلق في حلبة مرسى ياس في 15 نوفمبر 2019 الساعة الثانية عصراً مشاركة نحو 20 ألف شخص، حيث سيساهمون جميعاً في تعزيز التوعية الصحية بمرض السكري احتفاءً باليوم العالمي للسكري. وسيشهد الحدث أيضاً الإعلان عن أسماء الفائزين في "تحدي خسارة الوزن" الذي أطلقه مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري بالتعاون مع شرطة أبوظبي، وهو عبارة عن مبادرة فريدة من نوعها استمرت لمدة 6 أشهر وشارك فيها أكثر من 700 موظف من 20 جهة حكومية.

وتحظى الفعالية بدورتها الثالثة عشرة بدعم كبير من جانب مرافق الرعاية الصحية الرائدة التابعة لشركة مبادلة للرعاية الصحية بما في ذلك مستشفى "هيلث بوينت" ومستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي"، ومركز العاصمة للفحص الطبي، وأمانة للرعاية الصحية، ومركز أبوظبي للتطبيب عن بعد، والمختبر المرجعي الوطني .

ويعتبر ماراثون المشي، الذي ينظمه مركز إمبريال لندن كوليدج للسكري، سنوياً، كجزء من حملته للتوعية الصحية العامة، الأكبر من نوعه من حيث أعداد المشاركين، حيث يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والتحكم بالوزن وتناول الأطعمة الصحية واتباع نظام غذائي متوازن.

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ومن جهتها أوضحت الدكتورة فرحانه بن لوتاه، استشارية الطب الباطني في مركز إمبيريال كوليدج لندن للسكري أن الشخص البالغ يقضي بالمتوسط أكثر من نصف يومه في حالة من الخمول وعدم الحركة، الأمر الذي ثبت أنه يبطئ عملية التمثيل الغذائي (الأيض) ويؤثر على قدرة الجسم على تنظيم نسبة السكر في الدم وحرق الدهون. لهذا السبب من المهم للغاية تذكير الجميع بفوائد ممارسة الأنشطة البدنية، بما في ذلك المشي الذي يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم ويزيد من حساسية الجسم للأنسولين.

مضيفة: "يشكل ماراثون ’امشِ 2019‘ فرصة للجميع للانطلاق في رحلة تحدي الذات وإجراء تغييرات جريئة في أنماط حياتنا لا سيما وأن رياضة المشي تعتبر من الأنشطة البدنية التي لا تحتاج إلى جهد كبير ويمكننا جميعاً القيام بها والتغلب على أي تحديات قد نواجهها. ومن هنا أحث جميع سكان الإمارات على تحمل مسؤوليتهم تجاه صحتهم والانتقال نحو اتباع أنماط حياة مليئة بالحيوية والنشاط وأذكرهم بأن "رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة".

الجدير بالذكر أن أكثر من مليون شخص في دولة الإمارات يعيشون مع أحد أنواع مرض السكري، مما يضع الدولة في المرتبة الـ 15 عالمياً ضمن أكثر البلدان إصابة بالسكري بالنسبة للفئات العمرية المعدلة.

يمكن للراغبين بالمشاركة التسجيل في ماراثون "امشِ 2019" عبر http://www.walkon.ae/، وتبلغ قيمة رسم الاشتراك 10 دراهم للمشاركين الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً فما فوق، وبدون أي رسوم لمن تقل أعمارهم عن 16 عاماً. وسيحصل المشاركون على حقيبة وقميص وقبعة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة http://www.walkon.ae/ : أو متابعة قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بمركز إمبريال كوليدج لندن للسكري.

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