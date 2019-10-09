الامارات | رسالة نصية لمرشحي الوطني لإزالة مظاهر الحملة الانتخابية

شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة نصية لمرشحي الوطني لإزالة مظاهر الحملة الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد خالد الزارعي المنسق الإعلامي للجنة إمارة أم القيوين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أن اللجنة قامت بإرسال رسائل نصية لكافة مرشحي الإمارة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 والبالغ عددهم 19 مرشحاً ومرشحة تعلمهم فيها بضرورة ازالة جميع مظاهر الحملة الانتخابية خلال أسبوع من إعلان النتائج النهائية للانتخابات ، إضافة الى إصلاح أي أضرار ناشئة عن عمليات الازالة في كافة مناطق وطرق الامارة.
وأضاف خالد الزارعي أنه في حال عدم استجابة المرشح لإزالة كافة اشكال الدعاية الانتخابية أو عدم اصلاح أي أضرار نتجت عن الإزالة سوف تخاطب اللجنة دائرة البلدية بأم القيوين بعملية إزالة اللوحات، حيث يعد ذلك مخالفاً لشروط الترشح لانتخابات المجلس الوطني ، ومن ثم سوف تتخذ الاجراءات اللازمة في حق المرشحين المخالفين ، مبيناً ان انتشار اللوحات الدعائية للمرشحين قد تفاوتت بين مرشح وآخر ، فمنهم من عمل أكثر من 200 لوحة دعائية ، وآخرون اكتفوا بعدد بسيط من اللوحات .
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