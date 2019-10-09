رغم غياب محمد بن راشد.. هذا ما شهدته أولى جلسات قضية الأميرة هيا

كشفت وسائل إعلام محلية، أن الاميرة هيا بنت الحسين، زوجة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث مثلت أمام المحكمة العليا في لندن أمس بأحدث جولة من المعركة القانونية بشأن رعاية ولديهما.

وأفادت الصحف بأن الأميرة هيا حضرت الجلسة الأولية، بينما غاب عنها الشيخ محمد، ومثل مصالحه بالنيابة عنه أحد أكبر المحامين في بريطانيا، ديفيد بانيك.

وأبلغ القاضي الصحفيين، أن بوسعهم القول إن الجلسة الأولية حدثت الثلاثاء، لكن لا يسمح لهم بالكشف عن تفاصيل المرافعات القانونية.

ومن المقرر أن تنعقد جلسة كاملة في القضية بين حاكم دبي وزوجته، ابنة العاهل الأردني الراحل، الملك حسين، والأخت غير الشقيقة لعاهل المملكة الحالي، الملك عبد الله الثاني، يوم 11 نوفمبر، ومن المتوقع أن تستغرق خمسة أيام.

وخلال جلسة انعقدت في أواخر يوليو الماضي، طلبت الأميرة هيا، في أول ظهور علني لها منذ مغادرتها الإمارات قبل شهر من ذلك، طلبت من المحكمة حماية أحد ولديها من الزواج القسري، كما دعت لإصدار أمر "بعدم التعرض" يحمي من المضايقة أو التهديدات.

Advertisements

وقال الطرفان في بيان آنذاك إن المعركة القانونية تتعلق برعاية الطفلين جليلة (11 عاما) وزايد (7 أعوام)، ولا تخص طلاقا أو أمورا مالية.

وفي وقت سابق، اتخاذ الأردن خطوة مفاجئة أربكت حسابات نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، في قضيته ضد زوجته الهاربة، الأميرة هيا بنت الحسين.

وبينت الصحف أن الأردن أقدمت على خطوة دبلوماسية كشفت عن تضامن المؤسسة الملكية مع الأميرة هيا بنت الحسين، الهاربة من زوجها حاكم دبي.

والأميرة هيا بنت الحسين ابنة الملك الحسين بن طلال من زوجته الملكة علياء، وأخت الملك عبد الله الثاني بن الحسين وزوجة نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.