أمل القبيسي تلتقي وفداً اقتصادياً نمساوياً

التقت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس في أبوظبي، سعادة وولتر جير، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال النمساوية، وسعادة الدكتور ستيفن أبنر، مدير النقل والمرور في الغرفة الاتحادية الاقتصادية النمساوية والوفد المرافق لهما.

ورحّبت معاليها، في بداية اللقاء، بالوفد الزائر، مشيدة بمشاركة الجانب النمساوي في الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر الدولي للطرق الذي يعقد في أبوظبي، ومؤكدة أهمية تعزيز وتطوير التعاون في ضوء العلاقات المتميزة المبنية على أسس متينة من الاحترام المتبادل بين دولة الإمارات العربية المتحدة والنمسا.

وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي تميز دولة الإمارات في بناء عمل برلماني فريد أصبح محط اهتمام الكثير من دول العالم، ومن خلال الدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، حيث تتميز تجربة الإمارات بكونها تتبع مسارا متدرجا في التمكين السياسي لا تشبه أي تجربة أخرى، حيث قامت دولة الإمارات برفع مستوى تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى نسبة 50 في المائة، مشيرة إلى أن رفع مستوى تمثيل المرأة سيضع دولة الإمارات بين الدول المتقدمة من حيث نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، في خطوة ترسخ توجهات الدولة المستقبلية، وتحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، وتؤكد على دورها الريادي والمؤثر في كافة القطاعات الحيوية في الدولة.

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حضر اللقاء سعادة كلاً من: جاسم يوسف الزعابي، الأمين العام المساعد للخدمات المساندة، وأمل عبد الله الهدابي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني بالمجلس الوطني الاتحادي.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض المبادرات المبتكرة التي تطلقها دولة الإمارات بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى توظيف العلوم والتكنولوجيا الحديثة والطاقات الواعدة لأبناء الوطن وفق أسس راسخة وخطط مدروسة لرسم مستقبل أفضل لأجيال المستقبل وتعزيز مكانة دولة الإمارات في المجالات كافة وتنمية قطاعات المعرفة والصناعة في الدولة.

وأشارت معاليها إلي أن الدورة الـ 26 للمؤتمر الدولي للطرق التي تستضيفها أبوظبي تأتي تتويجاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في بناء شبكة طرق عالمية المستوى وبنى تحتية مصممة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية إضافة إلى جهود أبناء الإمارات في بناء شبكة طرق متكاملة تربط جميع مناطق الدولة والدول المجاورة والتي أسهمت في تبوء دولة الإمارات للمرتبة الأولى في مؤشر جودة الطرق في تقارير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي لأربع سنوات على التوالي من عام 2015 إلى عام 2018.

من جهته، عبّر الوفد الاقتصادي من جمهورية النمسا عن إعجابهم الشديد بمستوى التطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات من ابتكار وتطور وتقدم في جميع المجالات خصوصاً قطاع البنى التحتية والطرق ومراقبة الطرق بأحدث التقنيات والوسائل الحديثة وما تشهده الدولة من تقدم حضاري وثقافي واقتصادي ومعماري، لافتاً إلى أنها أصبحت ذات مكانة عالمية لجذب السياح والزوار من مختلف دول العالم، مؤكدين أن دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر شريك تجاري ومالي للنمسا في منطقة الخليج.