محمد بن زايد يستقبل الأمير آندرو دوق يورك

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، صاحب السمو الملكي الأمير أندرو، دوق يورك، الذي يزور البلاد حالياً لحضور فعاليات مسابقة "رواد القصر" بنسختها الإماراتية الثالثة التي ينظمها صندوق خليفة لتطوير المشاريع.

ورحّب سموه، في بداية اللقاء الذي جرى بقصر البحر في أبوظبي، بزيارة الأمير أندرو إلى الدولة واستعرض معه العلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات والمملكة المتحدة التي تقوم على الثقة والتفاهم والصداقة والاحترام المتبادل، وتبادلا الأحاديث الودية بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، سعادة حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسعادة محمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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