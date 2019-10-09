مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي يناقش مستقبل رياضات أصحاب الهمم

يناقش "مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي" وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في رياضات أصحاب الهمم التي تطبقها الأندية الكبرى لمساعدة رياضييها على تحقيق الإنجازات، والتي يستخدمها أبطال العالم في التدريب لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم.

ويتحدث في الجلسة الخاصة بمستقبل رياضات أصحاب الهمم الفرنسي ستيفان هوديت المصنف الأول على العالم في التنس الأرضي لأصحاب الهمم، ويستعرض أحدث التقنيات المستخدمة في رياضة أصحاب الهمم ودور الذكاء الاصطناعي في دعم التدريبات، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الأول من نوعه في المنطقة الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضي خلال الفترة 14-15 أكتوبر الجاري في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

جدير بالذكر أن فئة أصحاب الهمم تعد من أكثر الفئات المستفيدة من التطور التكنولوجي واستخدامات الذكاء الاصطناعي التي ساهمت في صناعة أطراف ذكية ووسائل مساعدة ودخلت في عمل المدربين والمحكمين للبطولات في جميع الرياضات بما فيها تلك التي تحتاج جهدًا بدنيًا عاليًا وحركة قوية كانت تستعصي على فئة أصحاب الهمم في الفترات الماضية وأصبحت متاحة لهم بعد التطور الكبير الذي شهده مجال صناعة الأطراف والوسائل المساعدة واستخدامات الذكاء الاصطناعي في الرياضة.

ويعد هوديت نموذجًا يحتذى به في الرياضي الذي حقق إنجازات عالمية واستطاع مواجهة كل التحديات للوصول إلى قمة النجومية وتحقيق ألقاب في بطولات دولية وقارية في فترة قصيرة، وهو أول لاعب تنس على الكراسي المتحركة في التاريخ يستطيع إكمال بطولات الجائزة الكبرى جراند سلام لزوجي الرجال، كما أنه ابتكر تقنية خاصة بالكرسي المتحرك المصنوع من ألياف الكربون، التي ساعدته في تحسين قوة ضرباته للكرات، خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ريو 2016.

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وفاز ستيفان هوديت بعدة بطولات عالمية من أبرزها بطولة فرنسا المفتوحة عام 2007، وفاز بالميدالية الذهبية لفئة الزوجي في أولمبياد بكين 2008، وبطولة ويمبلدون في بريطانيا عام 2009، وبطولة أمريكا المفتوحة في العام ذاته، وفاز ببطولتي بطولة أستراليا المفتوحة زوجي رجال على المعقد عام 2010، وحصل على فضية أصحاب الهمم في أولمبياد لندن 2012، كما فاز بلقبي بطولتي جوهانسبرغ وساردينيا في موسم عام 2013، وغيرها العديد من البطولات، وصنف الأول على العالم في عام 2016.

ولد هوديت في مدينة لوار أتلانتيك الفرنسية عام 1970 وبدأ التنس في عمر الثامنة من عمره، وتعرض لحادث دراجة نارية عام 1996 أدى إلى فقد ساقه اليسرى فوق الركبة، وأصبح لاعب غولف مبتور الأطراف مع ساق صناعية، وحصل على لقب البطولة الوطنية، بدأ لعب التنس الأرضي على كرسي متحرك وهو في عمر 34 عام 2005.