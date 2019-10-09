نقاشات مكثفة حول الحلول المبتكرة للتنقل وبناء شبكات الطرق المتكاملة

احتل دور السيارات الكهربائية وتطوير شبكات نقل بري متكاملة لأصحاب الهمم مكانة بارزة في النقاشات التي شهدها اليوم الثالث من المؤتمر الدولي للطرق السادس والعشرين-أبوظبي 2019، الذي يعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وفي إطار شعار النسخة السادسة والعشرين للمؤتمر "ربط الثقافات، تمكين الاقتصادات"، عقدت 15 جلسة، شارك فيها نخبة من المتخصصين في صناعة الطرق من ذوي الخبرة الدولية، طرحوا أفكارهم حول تعزيز البنية التحتية المتكاملة والاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية.

نقاشات حول تهيئة شبكات الطرق لانتقال وسفر أصحاب الهمم لأول مرة في تاريخ المؤتمر

طرحت قضية تهيئة الطرق لأصحاب الهمم لتغير نمط سفرهم وتنقلاتهم اليومية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المؤتمر الممتد لــ 111 عامًا، وخلال جلسة استشرافية بعنوان: "النقل البري الشامل للمعاقين"، استعرض شارلوت ماكلين نالبو مستشارة الإعاقة العالمية بمجموعة البنك الدولي أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، قائلة: "إن استراتيجيات التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة تضع أهدافًا رئيسية لإنشاء أنظمة نقل آمنة ومستقرة للجميع يمكن توفيرها بحلول 2030، والواقع أن ذلك يعني بشكل رئيسي أصحاب الهمم، ويؤكد على حاجتهم للانتقال السلس والآمن"

وقالت دانييلا باس، مديرة قسم التنمية الاجتماعية الشاملة في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة التي ترأست الجلسة: "اليوم باتت المواصلات شريان الحياة للوصول إلى أماكن التعليم والتوظيف والرعاية الصحية، حتى أنها السبيل لممارسة الحياة الاجتماعية والمجتمعية، إن النقل السهل والمتكامل سيساعد الناس على العيش بشكل جيد، وبالتالي يكسر دائرة الفقر والتبعية والتهميش".

وأثناء حديثها لمهندسي البنية التحتية للنقل لتغيير نمط التفكير التقليدي للمساعدة في تحقيق الشمولية والتكامل، أضافت السيدة باس قائلة: "مع كل البلدان والمعنيين الذين تعهدوا بتوفير سبل النقل ميسور التكلفة والآمن للجميع في إطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، أنا متأكدة من أننا قادرون على خلق ثقافة جديدة للتنقل والمواصلات، كما أن بناء الطرق التي يمكن الوصول إليها هو مسألة مرتبطة بقيمة العدالة، وبالاستثمار في المستقبل. لأن دمج أصحاب الهمم ليس فقط التزامًا قانونيًا، بل هو أيضًا ضرورة اقتصادية واجتماعية نحتاج إلى العمل معًا من أجلها".

كما شملت الجلسة مشاركات ثرية في النقاش حول أهمية وجود شبكة طرق يمكن لأصحاب الهمم استخدامها بسهولة وأمان من كل من ماري كراس، رئيسة العلاقات المؤسسية ومنتدى النقل الدولي، وبان هايشياو، أستاذ التخطيط الحضري في قسم التخطيط بجامعة تونجي في شنغهاي، وسعيد محمد، أخصائي النقل العالمي الأول في البنك الإسلامي للتنمية، وكلير سميث، رئيس قسم وضع السياسات الخاصة لسهولة النقل في اسكتلندا.

كلمة رئيسية- الأسواق الناشئة والتنمية المستدامة

استمع المشاركون لكلمة من السيد نظير علي الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس للهيئة الوطنية للطرق بجنوب أفريقياSANRAL موضوع: "تعزيز البنية التحتية لتحقيق التماسك الاجتماعي ودعم التجارة في أفريقيا".

حيث طرح السيد نظير رؤية عامة حول نظام النقل في القارة الأفريقية وحدد المجالات التي يجب معالجتها لتحسين النقل فيها.

وقال: "تعتبر حيوية وأهمية الطرق في إفريقيا أمراً مفروغاً، بالنظر لمساهماتها في الأمن والسلامة والنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. حيث، يتم رصف 47% تقريبا من الطريق السريع الذي يربط كافة أنحاء القارة، ولكن ما يواجهنا الآن هو مشكلة الصيانة، بسبب الأمطار أو العناصر الأخرى مثل الصخور والرمال، لقد أصبح مهما أن تُصمم السياسات، وأن تتوفر القوى العاملة المتخصصة، وأن نستعين بالاستراتيجيات الذكية مع كافة الشركاء الخارجيين لتطوير بنية تحتية جيدة."

كما ألقى غوانغزه تشن المدير العالمي للممارسات العالمية للنقل والمدير الإقليمي لإدارة البنية التحتية لجنوب آسيا في البنك الدولي كلمة حول "الطريق إلى النقل المستدام - مواجهة التحدي المالي"، وركز في كلمته على الحاجة إلى الاستثمار المستدام في صناعة النقل للتعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية، خاصة وأنه من المتوقع أن يزداد عدد السكان بمقدار مليار شخص بحلول عام 2030. وقال السيد تشن: "زاد الطلب على حلول التنقل بسرعة كبيرة وسيستمر في التوسع في المستقبل. وستؤثر عملة الربط بين المناطق الريفية والحضرية على جدول أعمال الاستثمار في قطاع النقل في المرحلة القادمة، وفي الوقت نفسه، سوف يتطلب الأمر مناهج مستدامة للتعامل مع التحديات التي ستظهر، ولا يفوتنا أن نؤكد على أنه قد صار للقرارات الرسمية اليوم قوة وأصبحت توجه مسار الدول باتجاه التنمية المستدامة أو غير المستدامة"

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نقاشات حول السيارات الكهربائية والحلول المبتكرة

شكلت أحدث التقنيات المبتكرة في مجال النقل والطرق أحد أهم المواضيع خلال أعمال اليوم الثالث من المؤتمر.

واستمع المشاركون إلى السيدة سوزانا زاماتارو، المديرة العامة للاتحاد الدولي للطرق، التي تناولت قضية زيادة استخدام المركبات الآلية على الطرق. واقترحت أن تبدأ الحكومات في بناء طرق بمساحة كافية للتعامل مع متطلبات حركة المرور المتزايدة، وقالت أيضًا إن القطاعين العام والخاص يجب أن يعملوا معًا لأن أثر التطوير في البنى التحتية سيفيد الجميع.

ومع استمرار تطور التكنولوجيا يرى المتخصصون أن الدفع بالسيارات الكهربائية على الطرق السريعة، أحد السبل للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وبهذا الصدد ناقش المشاركون في المؤتمر، في يومه الثالث، موضوع السيارات الكهربائية كوسيلة محتملة للسفر في المستقبل. وخلال جلسة برئاسة السيدة أنيلا نيلاندر، كبيرة استراتيجيي الشؤون الدولية في إدارة النقل السويدية، تم طرح التساؤل حول ما إذا كانت أنظمة الطرق الكهربائية (ERS) التي ستشحن المركبات خلال حركتها، هي الحل، ونوه كل من أنيلا وزميلها خلال الجلسة ميغيل كاسو فلوريز، المدير الفني لجمعية الطرق العالمية حسب نتائج دراستهم إلى أن وضع أنظمة الطرق الكهربائية قيد الاستخدام قد يكون الحل للمستقبل.

وكشفت الدراسة أن مركبات وحافلات نقل البضائع من المرجح أن تكون أول من يتبنى أنظمة الشحن الكهربائية على الطرق، في حين من المحتمل أن يقوم ملاك سيارات والمركبات الخاصة بشحن مركباتهم في المنزل لتجنب رسوم الشحن على الطريق. كما أكد على أهمية دعم الحكومات للأنظمة الكهربائية ERS ولعمل برامج تجريبية أولية.

وأضاف السيد فلوريز: "يجب أن ندرك أن معدات أنظمة الطرق الكهربائية، لا يمكن بيعها وشراؤها إلا في وجود طرق مصممة على أساس تكنولوجي، فشركات التمويل ستقوم بالاستثمار فقط إذا كان هناك عدد كاف من المركبات التي تم تثبيت المعدات عليها. لذلك، من الضروري أن نعمل مع الحكومات لضمان أن يكون الإطار التنظيمي لعمل الطرق الكهربائية مرنًا بما يكفي للتكيف مع تقنيات النقل الجديدة".

في الجلسة الاستشرافية الخاصة بـ "النقل المتصل والمركبات ذاتية القيادة"، تناول المناقشون قضية درجة جهوزية شبكات الطرق للابتكارات مثل المركبات ذاتية القيادة. وكشف الخبراء من المؤسسات المتخصصة في الأبحاث والتكنولوجيا الآلية للمركبات مثل PTV Group وTransAID و CoExist و MAP traffic management ما يجب وضعه في الحسبان من خصائص البنية التحتية الرقمية والتقليدية اللازمة للتمكن من دمج السيارات ذاتية القيادة ضمن حركة المرور المنتظمة.

ومن خلال تقديم عدد من الأبحاث الحديثة ونماذج المرور ونتائج الاختبارات، تعرف المشاركون على كيفية زيادة قدرة الطرق من خلال استخدام المركبات ذاتية القيادة، وذلك بفضل قدرتها على السير بتناغم أكثر من السيارات التي يقودها الأفراد، مؤكدين على أنه يجب على الحكومات وسلطات النقل تخصيص ممرات منفصلة للمركبات ذاتية القيادة لتحسين الكفاءة والسلامة.

وفي الجلسة الخاصة قام السيد مارتن لامب، مدير شركة Maple Consulting Ltd، بالتعليق على دراسة PIARC التي ركزت على بناء طرق مستدامة للطاقة. وكشف مارتن عن النتائج الرئيسية، موضح أن توليد الطاقة من خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هو الأنسب من خلال "ـطرق الطاقة الإيجابية PER"، وأن هذه الطرق لديها القدرة على المساهمة في تقليل انبعاث الكربون، ومع ذلك؛ فهو يعتقد بأن النجاح يعتمد على التحول المدعوم بالتشريعات والسياسات الرسمية.

نقاشات اليوم الرابع من المؤتمر

يستأنف المؤتمر الدولي للطرق السادس والعشرين -أبوظبي 2019 جلساته وفعالياته يوم الأربعاء، حيث يلقي جان لوك دي باولا جالوني، نائب رئيس المجموعة لشؤون التنمية المستدامة والشؤون الخارجية Valeo كلمة أمام المشاركين حول "الأبحاث المشتركة وتحديات حركة الطرق الذكية".

كما سيجتمع الخبراء ضمن عدد من ورش العمل والدورات طوال اليوم، لمعالجة موضوعات مثل "عمليات تشغيل الأنفاق" و "إدارة المخاطر".