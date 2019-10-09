ليل خارجي يفوز بجائزة أفضل فيلم من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد ويواصل حصده للجوائز :



منحت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد في دورته التاسعة منذ قليل فيلم ليل خارجي جائزة أفضل فيلم بالمهرجان.

اللجنة ضمت في عضويتها النجمة المصرية ليلى علوي والمخرج التونسي الكبير رضا الباهي والناقد العراقي قيس قاسم.

وكان الفيلم قد حصد العديد من الجوائز منها جائزة أفضل سيناريو بمهرجان مكناس المغربي والتي فاز بها كاتبه شريف الألفي. وكان الفيلم قد تم عرضه عرضا خاصا في مدينتي نيويورك وواشنطن.

بعد مشاركاته في مهرجانات هامة بأمريكا منها بالم سبرينغ وسياتل.

وكان الفيلم قد عرض تجاريا في خمسة دول عربية هي الامارات العربية المتحدة ووجمهوريتي تونس والجزائر ومملكة البحرين.و سلطنة عمان.

ووزعه هناك جولف فيلم واومينا ميديا.الفيلم كان قد فاز مؤخرا بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية كما فاز أحد أبطاله شريف الدسوقي بجائزتين اخرهما جائزة التمثيل الخاصة من جمعية كتاب ونقاد السينما االمصرية وجائزةأفضل ممثل في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤٠.

الفيلم انتاج شركة حصالة ووزعته بمصر أفلام مصر العالمية. أنتج بدعم من ”كانون“ بالشرق الأوسط - و نجوم إف إم.

ومثل مصر في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ٢٠١٨، و شارك في مهرجاني مراكش، و ستوكهولم، وذلك بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان تورونتو الذي حاز اعجاب النقاد و بيعت كل تذاكل حفلاته.

وتدور أحداثه عن ثلاثة أشخاص من عوالم لا يمكن أن تتلاقى يجدون انفسهم مضطرين لقضاء ليلة سويا، يخالفون فيها شكل الحياة التي اعتادوها، ”مو“ المخرج الشاب الذي يصارع من أجل عمل فيلمه الجديد، ”توتو“ بائعة الهوى التي تقابلهم للمرة الأولى، و”مصطفى“ سائق التاكسي الذي تتحول ليلته لصراع بينه وبين ”مو“ يحاول كلا منهما اثبات القوة والقيادة، بينما تقع ”توتو“ بين رحي هذا الصراع. في تجربة تستغرق ليلة كاملة يكتشفون فيها القاهرة في اعماقها الشعبية في ظلام الليل، ويعيدون اكتشاف ما ظنوا انهم يعرفونه عن أنفسهم وعن علاقاتهم، و يحاول ”مو“ معرفة كيف يستطيع ثلاثة افراد من ثلاثة طبقات اجتماعية مختلفة، وتوجهات اخلاقية وفكرية متباينة، التعايش داخل عربة تاكسي صغيرة في مدينة مزدحمة.

وبطولة كل من كريم قاسم ومنى هلا وشريف الدسوقي ومشاركة متميزة لعدد كبير من النجوم من ضيوف الشرف هم بترتيب ظهورهم بالعمل علي قاسم وأحمد مجدي وبسمة وأحمد مالك وعمرو عابد.

ومن تأليف شريف الالفي وإخراج أحمد عبد الله السيد.

وفاز الفيلم من قبل بجائزة أفضل ممثل لشريف الدسوقي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وافضل فيلم من مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية وجوائز عديدة من جمعية النقاد المصرية.

تسلم الجائزة بطلي الفيلم شريف الدسوقي ومنى هلا.