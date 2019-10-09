وزير الثقافة تنعي الفنان طلعت زكريا عبد الدايم : فقدنا احد صناع البسمة

نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة وجميع القطاعات الفنان طلعت زكريا الذى غيبه الموت عصر اليوم الثلاثاء 8 اكتوبر بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز ٥٨ عاما وقالت ان الحياة الفنية فقدت احد صناع البسمة في مصر والوطن العربي والذى نجح فى اداء ادواره بتلقائيه فريدة جذبت قلوب الجمهور .

يذكر أن طلعت زكريا مواليد عام 1960 في الإسكندرية ، وفى سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى دخوله بغيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا وله العديد من الاعمال السينمائية الناجحة منها طباخ الريس، ابو على ،سيد العاطفى ، حرمية في كي جى تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز وغيرها من الاعمال الفنية الخالدة .

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