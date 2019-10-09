الإمارات تزود القطاع الصحي في الحديدة بشحنة أدوية جديدة

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية " هيئة الهلال الأحمر الإماراتي " شحنة أدوية جديدة لصالح مركزين صحيين في محافظة الحديدة ضمن الدعم الإماراتي المتواصل والمدروس للقطاع الصحي بالساحل الغربي اليمني.

جرى تسليم الشحنة، التي تضمنت كميات جديدة من الأدوية والمحاليل الطبية لمركزي التعفاف بمديرية التحيتا وقطابة بمديرية الخوخة، من قبل الفريق الطبي التابع للهلال الأحمر بحضور الدكتور عبدالعزيز منصر نائب مدير مكتب الصحة في محافظة الحديدة الذي أشاد بجهود "الهلال" المتواصلة دعماً للقطاع الصحي في المديريات المحررة بمحافظة الحديدة من خلال إعادة ترميم وتأهيل المنشآت الصحية ومدها بالأدوية اللازمة.

وثمن الدكتور حسن أهيف مدير مكتب الصحة في التحيتا والدكتور عبدالله زهير دوبلة مدير مكتب الصحة في الخوخة الدعم المتواصل من قبل دولة الإمارات والذي مكن المراكز والوحدات الصحية في المديريتين من استمرار عملها وبقائها مفتوحة لتقديم الخدمات المجانية للمواطنين اليمنيين.

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من جانبهم أعرب مسؤولو مركزي الصحة بالتعفاف وقطاية عن الشكر الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة لجهودها المتواصلة الداعمة للقطاع الصحي اليمني.

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تجدر الإشارة إلى أن هذه الدفعة من الأدوية تعد السابعة من نوعها خلال الشهرين الماضيين وشملت دعم القطاع الصحي بمديرية المخا محافظة تعز ومديريات الخوخة وحيس والتحيتا بمحافظة الحديدة وذلك ضمن حملة الاستجابة السريعة والمتواصلة من قبل هيئة الهلال الأحمر لمواجهة ومكافحة الأوبئة.