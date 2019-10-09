كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| مئات الحجوزات في أكبر مستشفى بالإمارات قبل الافتتاح

بدأ أكبر مستشفى في الإمارات تلقي المئات من المكالمات لحجز المواعيد قبل أسابيع قليلة فقط من فتح أبوابه.

وفي 3 نوفمبر، ستبدأ مدينة الشيخ شخبوط الطبية SSMC استقبال ما بين 2500 و 3000 مريض خارجي يوميًا- مع توفير مساحة لـ 741 مريض داخلي.

وسيتم إحالة العديد منهم من مستشفى المفرق المجاور ، والذي من المقرر إغلاقه في يناير. وسيتم نقل مرضى مستشفى المفرق إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وقالت الدكتورة ناهد بالعلاء، وهي جراحة وعضوة في اللجنة التي تدير الافتتاح، في حديث إلى صحيفة ذا ناشيونال، إن المسؤولين في المستشفى اتصلوا بمرضى مستشفى المفرق لنقلهم إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وأضافت: “لقد فتحنا جدولنا الزمني، ويتلقى مرضى العيادات الخارجية في المفرق الآن رسائل نصية تفيد بأن مواعيد المتابعة ستكون في مدينة الشيخ شخبوط الطبية”.

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ومثل العديد من موظفي SSMC البالغ عددهم 3000 موظف، عملت الدكتورة بالعلاء في مستشفى المفرق. والتحقت بالمستشفى في عام 2004 وكانت رئيسة قسم العيادات الخارجية.

وقالت الدكتورة بالعلاء “ما زلنا نستعد لجعل هذا المستشفى أفضل من المفرق. سيتم نقل جميع الخدمات إلى SSMC لكننا سنضيف خدمات إضافية. سيكون لدينا معدات جديدة عالية التقنية وخدمات جديدة وفريق عمل أكبر”.

ويخطط المستشفى ليضم ما لا يقل عن 4000 موظف، بحلول الوقت الذي يتم فيه تشغيله بالكامل، استعداداً لحضور آلاف المرضى كل يوم.