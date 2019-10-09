كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هو مستقبل السيارات الكهربائية وذاتية التحكم في الإمارات؟

في أسبوع جيتكس للتكنولوجيا الذي يستمر حتى 10 أكتوبر 2019 في مركز دبي التجاري العالمي حظيت السيارات الكهربائية ووسائل النقل والتنقل المستقل باهتمام كبير.

ويستكشف برنامج Gitex’s Future Mobility الابتكارات في مجال القيادة الذاتية والنقل على مستوى المدينة ودراجات السكوتر الإلكترونية وغيرها من وسائل النقل المستقبلية.

وباتت السيارات الكهربائية بأسعار معقولة متوفرة بشكل أكبر، مع ميزات ممتعة بما في ذلك القيادة الذاتية المستوى الرابع، حيث حقق برنامج Waymo من Google المستوى الرابع بالفعل، على الرغم من انخفاض المستوى من المستوى 5

مستويات القيادة الذاتية:

المستوى 0: لا الأتمتة

المستوى 1: مساعدة السائق (التحكم التكيفي في ثبات السرعة، يعمل تلقائيًا عندما تقترب سيارتك من السيارات الأخرى على الطريق السريع)

المستوى 2: التشغيل الآلي الجزئي (التوجيه، مساعدة التسارع، ولكن يجب أن يكون السائق جاهزًا للتحكم في جميع الأوقات)

المستوى 3: الأتمتة الشرطية (لا تحتاج أي اهتمام بشري بسرعة 60 كم / ساعة [37 م / ساعة] أو أعلى)

المستوى 4: أتمتة عالية (المستوى 3 + الاستجابة للأحداث، وتحديد متى يتم تغيير الممرات واستخدام الإشارات؛ ولكن لا يمكن للسيارة معرفة الفرق بين مواقف القيادة الديناميكية أو الاندماج على الطريق السريع)

المستوى 5: أتمتة كاملة (لا يتطلب أي اهتمام بشري على الإطلاق)

ما هو أكثر من ذلك، هناك أكثر من 400 صانع للسيارات الكهربائية يحاولون التفوق على بعضهم البعض في الصين وحدها.

ويمثل النقص الملحوظ في نقاط الشحن العامة مشكلة. وكذلك عدم وجود قطع الغيار، خاصة خارج أمريكا.

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لكن الدكتور توني سيبا من جامعة ستانفورد يعتقد أن هذه التحديات لن تقف في وجه موجة تسونامي القادمة للسيارات الكهربائية، وهو ما يشكل تهديدات للصناعات القائمة”.

وتعد الصين جزءًا كبيرًا من القصة، يوجد الآن 486 مُصنِّعًا للسيارات الكهربائية، أي أكثر من ثلاثة أضعاف عددهم منذ عام 2017. لكن في خضم المنافسة الشديدة، قد يفشل الكثير منهم.

وفي الوقت نفسه، فإن Tesla على وشك البدء في طرح طراز 3s جديد (ربما طراز Ys أيضًا) من شنغهاي قبل نهاية 2019.

وفي عام 2016، كانت 0.1% فقط من إجمالي السيارات المباعة كهربائية. ووفقًا لتقديرات الصناعة المنخفضة، يدعي محللو صناعة السيارات الكهربائية أن ما يصل إلى 50 في المائة من مبيعات السيارات لعام 2040 ستكون كهربائية، بحسب غلف نيوز.