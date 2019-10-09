الامارات | «محمد بن راشد للفضاء» يطلق «اكتشف الكوكب الأحمر»

شكرا لقرائتكم خبر عن «محمد بن راشد للفضاء» يطلق «اكتشف الكوكب الأحمر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، إطلاق مسابقة «اكتشف الكوكب الأحمر»، في دورتها الرابعة، ويأتي ذلك في إطار استراتيجيته لتشجيع الطلاب على البحث العلمي، لاسيما في الموضوعات المتعلقة بالفضاء.

ويتمحور موضوع المسابقة حول «تجنب الاصطدام بالأجسام الفضائية أثناء تنفيذ مهام في الفضاء». وتُعتبر المسابقة فرصة لطلاب الجامعات بمختلف المراحل والتخصصات الهندسية والعلمية، لتقديم أبحاث معمّقة حول هذا الموضوع، وتهدف إلى تشجيع الطلاب على إجراء أبحاث علمية حول كوكب المريخ، خصوصاً غلافه الجوي، وتقديمها على هيئة لوحة ورقية (بوستر).

وستقوم لجنة من مختصين محليين ودوليين بارزين في مجال استكشاف المريخ، بتقييم مشاركات الطلاب، فيما سيحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى على شهادات وجوائز نقدية.

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وقال مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل)، عمران شرف، إن المسابقة تأتي ضمن مساعي المركز لنشر ثقافة البحث والاستكشاف، وبناء قدرات جيل المستقبل في مجال علوم الفضاء، ومنحهم الفرصة لاكتساب معلومات عن الكوكب الأحمر، وغلافه الجوي ومناخه.

وأكّد أن المسابقة امتداد لأهداف مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، الذي يسعى لإحداث أثر إيجابي في منظومة التعليم في الدولة، من خلال تحفيز الطلاب على المشاركة بأبحاث ودراسات هادفة. وقال «لقد شهدت الثلاث دورات السابقة التي استقبلنا من خلالها أبحاثاً حول كوكب المريخ مشاركات نوعية، ونأمل أن نرى هذه السنة أبحاثاً قيّمة تعكس مستوى وعي المجتمع بشكل عام، والقطاع التعليمي بشكل خاص، حول أهمية اكتشاف المريخ لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لكوكب الأرض».