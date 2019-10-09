حمدان بن زايد: فخور بأبناء الوطن

أبوظبي (وام)

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي، في قصر البحر، الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، الذي أهدى سموه نسخة عن أطروحة الدكتوراه، بعنوان: ‏«دراسة العلاقة بين الذكاء الثقافي والقدرة على تكييف أسلوب القيادة في بيئة متعددة الثقافات لدى قيادات قطاع التعليم في إمارة أبوظبي»، التي حصل عليها من جامعة درهام في المملكة المتحدة.

وهنأ سموه، خلال اللقاء، الظاهري لحصوله على هذه الشهادة العالية، معرباً عن سعادته وفخره بسعي أبناء الوطن إلى نيل أعلى الدرجات العلمية، مؤكداً سموه أهمية مواصلة التعليم والتحصيل العلمي والمعرفي في شتى المجالات والميادين، لدوره في بناء الكوادر المواطنة المؤهلة، التي تملك الخبرات والقدرات، التي تتيح لها الانخراط بكفاءة وفاعلية في مختلف مواقع العمل الوطني.

من جانبه، أعرب الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، عن سعادته، بلقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مثمناً الدعم المتواصل الذي يقدمه سموه لجامعة أبوظبي وطلبتها، مما يشكل دافعاً وحافزاً لمواصلة دراساتهم العليا، والاستمرار في التفوق والتميز.

حضر اللقاء، سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.