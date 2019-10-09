سفير الدولة الجديد في النمسا يقدم نسخة من أوراق اعتماده

فيينا (وام) قدم إبراهيم سالم محمد المشرخ نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة ومفوضاً فوق العادة لدى جمهورية النمسا الاتحادية إلى يوهانس بيترليك أمين عام وزارة الخارجية بمقر الوزارة في العاصمة فيينا.

ورحب أمين عام وزارة الخارجية النمساوية بإبراهيم المشرخ، وأعرب عن أطيب تمنياته بالتوفيق والنجاح في مهمته الدبلوماسية وتعزيز العلاقات الثنائية الجيدة التي تربط البلدين الصديقين نحو مزيد من الازدهار.

بدوره، عبر السفير المشرخ عن تطلع دولة الإمارات لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية النمسا، والعمل على رعايتها وزيادة التعاون في مختلف المجالات، بما يرقى إلى تطلعات قيادتي البلدين.

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