ديبولد نيكسدورف تطرح سلسلة حلول الخدمات المصرفية الذاتية DN Series في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت ’ديبولد نيكسدورف‘ الشركة الرائدة عالمياً في تمكين التجارة المتصلة بالإنترنت ضمن قطاعي البنوك والتجزئة والمُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (DBD)، عن إطلاق سلسلة حلول الخدمات المصرفية الذاتية

DN Series™ المصممة خصيصاً لمواكبة احتياجات قطاع الخدمات المالية دائم التحوّل والتطور في منطقة الشرق الأوسط.

وقد طرحت ’ديبولد نيكسدورف‘ سلسلة حلول DN Series™ في دولة الإمارات وأسواق منطقة الشرق الأوسط بعد نجاحها في تقديم هذه الحلول إلى 18 مؤسسة مالية في 13 دولة، بما فيها كبرى العلامات التجارية المصرفية العالمية مثل ’فيفث ثيرد بنك‘ و’بي إن إل جروبو بي إن بي باريبا‘. ويستند هذا الخط الشامل من حلول أجهزة الصراف الآلي المتصلة رقمياً، إلى نموذجٍ تشغيلي قائم على البرمجيات والخدمات، بهدف توفير تجربة مصرفية شخصية ومتطورة للمستهلكين، مع ضمان أعلى مستوىً ممكن من الكفاءة والبساطة للمؤسسات المالية.

وبهذه المناسبة، قال حبيب حنا، المدير الإداري لشركة ’ديبولد نيكسدورف‘ لمنطقة الشرق الأوسط: "تمثل تجربة العملاء جوهر عملنا وأنشطتنا، ويُسعدنا أن نسخّر سجلنا الحافل بالخبرة والتميز على مدى أكثر من 100 عام لفهم احتياجات عملائنا الذين نسعى جاهدين لتزويديهم بأفضل الحلول والمنتجات. وتمثل هذه الحلول دليلاً على نجاحنا في مواكبة التقنيات سريعة التغير في القطاعين المصرفي والمالي، ناهيك عن دورها في تعزيز المزايا التنافسية وتحقيق النجاح للشركات".

وقد سلّطت دراسة حديثة أصدرتها شركة الأبحاث والاستشارات ’آر بي آر‘ الضوء على مدى قوة وكفاءة سوق قنوات وأجهزة الصراف الآلي، وخاصة في ظل ما تشهده بيئة المدفوعات من التزايد في مستويات التنوع. بهذا السياق، قال دومينيك هيرش، المدير التنفيذي لشركة ’آر بي آر‘: "تواصل قنوات الخدمات المصرفية الذاتية لعب دورٍ حاسم في الاستراتيجيات طويلة الأجل للمؤسسات المالية. وتشير بياناتنا إلى أن أجهزة الصراف الآلي ستبقى قناة مصرفية حيوية في المستقبل المنظور؛ حيث شهد العام الماضي لوحده إجراء 96 مليار عملية سحب نقدي بقيمة 13 تريليون دولار باستخدام أجهزة الصراف الآلي".

وستسهم سلسلة حلول DN Series™ في تعزيز مكانة ’ديبولد نيكسدورف‘ كشركةٍ رائدة في القطاع من خلال دعم وتمكين العديد من الحلول التي تعود بالنفع على المستهلكين وتدعم جهود المؤسسات المالية في تحويل وتطوير بيئات الفروع التابعة لها:

وتساعد سلسلة حلول DN Series™، المدعومة بخدمات AllConnect ServicesSM من ’ديبولد نيكسدورف‘، في توفير اتصالٍ آمنٍ وسلسل عبر الاستفادة من تقنيات إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة ومفاهيم تعلم الآلة لضمان مستويات مُحسّنة من التوافر والأداء.

Advertisements

وبفضل تكاملها مع مجموعة برمجيات DN Vynamic™، يمكن لحلول DN Series™الاتصال بالأجهزة المحمولة وإجراء ترقيات معيارية لتوفير المزيد من المزايا الرقمية مثل "التواصل قصير المدى" (NFC) والقياسات البيومترية، مما يعزز تميّز هذه الحلول عن بقية المنافسين. وتحمل هذه الميزات أهمية خاصة لأن أجهزة الصراف الآلي أصبحت تُعتبر اليوم من أكثر القنوات الرقمية استخداماً.

وتوفر سلسلة حلول DN Series أجهزة العمليات النقدية والوسائط الأكثر موثوقية، مع ضمان أعلى مستويات الاستطاعة وأصغر بصمة في هذا القطاع، مما يتيح إمكانات مُنقطعة النظير لإدارة النقد بدعمٍ من تكنولوجيا إعادة التدوير الخاصة بشركة ’ديبولد نيكسدورف‘.

ومن خلال تقديم تصميمٍ وبرمجيات مُتقدمة، تسهم سلسلة حلول DN Series في تحسين مستويات الأمان بالاعتماد على خيارات ممتازة لمكافحة عمليات النسخ الاحتيالي، واستخدام بروتوكولات الاتصالات المشفرة وخدمات الاستجابة السريعة؛ مما يضمن حماية فعالة للأشخاص والبيانات والأصول والعلامات التجارية.

وتنسجم سلسلة حلول DN Series في جوهرها مع استراتيجية التحول الشاملة (DN Now) في شركة ’ديبولد نيكسدورف‘، والرامية إلى توسيع الحضور العالمي الفعال لأنشطة الشركة، وتعزيز اعتماد الحلول المُبسطة في العمليات التشغيلية، وضمان التركيز بالدرجة الأولى على تلبية احتياجات المستهلكين. وتتيح محفظة الحلول المبسطة هذه استثماراتٍ مُبسطة للعملاء من خلال سلسلة التوريد المحسّنة والحد من تعقيد الخدمات المُقدّمة.

سلسلة حلول DN Series تحظى بإشادة عالمية واسعة

بعد إطلاقها خلال وقتٍ سابق من هذا العام، حصدت سلسلة حلول الخدمات المصرفية الذاتية (DN Series™ 200 model ATM) جائزة تصميم المُنتجات خلال حفل توزيع جوائز ’ريد دوت 2019‘ المرموقة التي تُعد من أكبر مسابقات التصميم في العالم. وأحرزت هذه السلسلة نجاحاً لافتاً من بين 5500 منتج مُنافس آخر، بفضل تصميمها المبتكر وتجربة استخدامها عالية المرونة.