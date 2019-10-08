استكشف السفر عبر الزمن في مهرجان العصور (جيداي ماتسوري) بكيوتو اليابانية

جيداي ماتسوري أو مهرجان العصور هو مهرجان يقام كل عام يوم 22 أكتوبر في ذكرى تأسيس كيوتو. وهو يتألف من موكب كبير يسير من القصر الإمبراطوري إلى ضريح هيان، ويتم ارتداء المشاركين في العرض بأزياء تراثية من كل فترة من تاريخ اليابان تقريبًا وبالإضافة إلى شخصيات تاريخية مشهورة وحوالي 2000 مشارك، وتستغرق المسيرة مدة ساعتين حتى يمر الموكب بأكمله أمام أعين المشاهدين.

ويتم تنظيم المهرجان بإشراف المسؤولين في ضريح هيان و قد تم تأسيس كل من المهرجان والمزار في عام 1895 للاحتفال بتاريخ كيوتو وثقافتها. فقبلها ببضع سنوات في عام 1868 تم نقل العاصمة إلى طوكيو بعد أن كانت في كيوتو لأكثر من ألف سنة. وعلى الرغم من عمر المهرجان القصير إلا أنه يعد أحد أشهر مهرجانات كيوتو الثلاثة إلى جانب جيون ماتسوري في يوليو/تموز و أوي ماتسوري في مايو/أيار.

وتغطي الأزياء والشخصيات التاريخية التي يتم عرضها في المسيرة ثقافات خاصة لما يقارب من 1100 عام كانت كيوتو خلالها العاصمة الوطنية. ويتم فصل المسيرة إلى عصور تاريخية ثم تنقسم إلى مواضيع منها حوالي عشرين موضوع مختلف، فيبدأ العرض بشخصيات من فترة ميجي في عام 1868 ثم يستمر بترتيب زمني عكسي حتى بداية فترة هيان في 781.

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ويترأس الموكب مفوضون شرفيون للمهرجان يركبون عربات تجرها الخيول على طراز منتصف القرن التاسع عشر. ومن بين المفوضين شخصيات مثل حاكم ولاية كيوتو وعمدة مدينة كيوتو ورئيس مجلس المدينة ويتبعهم أشهر رموز فترة عرش ميجي. كما أن هناك فرقة مسيرة مع الطبول والمزامير والجنود الذين حاربوا مع القوات الإمبريالية وكذلك بعض الشخصيات البارزة في ذاك العصر مثل ساكاموتو ريوما.

وتمثل أكبر مجموعة في العرض دور القوافل الفخمة التي أرسلها الشوغون لتمثيله في الاحتفالات الإمبريالية الهامة في كيوتو خلال فترة إيدو (1603-1867). يركب المسؤولون الثلاثة الأكثر أهمية على ظهور الخيل وهناك أيضًا لوح مكتوب يحمله الحاضرون الذين يستخدمهم المسؤولون عند السفر، ثم يتبعهم مجموعة أصغر بكثير تتكون من حوالي نصف دزينة من النساء من تلك الفترة ومعهم أميرة تجلس على منصة بعجلات.

وعلى مدار الساعتين، يغطي العرض مسافة كيلومترين من قصر كيوتو الإمبراطوري إلى ضريح هيان جينغو وهو عبارة عن موكب تم تجميعه ببراعة من 2000 عضو بما في ذلك 70 حصانًا وثيران وعربات عديدة. ويوصى باستخدام المقاعد المحجوزة (مقابل رسوم) في قصر كيوتو الامبراطوري وشارع أويكي-دوري وعلى طول شارع هيان جينغو-ميتشي للحصول على أفضل عرض للموكب. المقاعد المحجوزة مع التوجيه باللغة الإنجليزية (مقابل رسوم) متاحة أيضًا حصريًا في شارع أويكي-دوري.