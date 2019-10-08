متحف الألعاب التجريبية ’أولي أولي‘ يستعد لإطلاق فعالية S.T.E.A.M.ANIA بمناسبة مرور عامين على افتتاحه



كشف ’أولي أولي‘، متحف الألعاب التجريبية المفضل لدى الأطفال والكبار على حدّ سواء، عن استكمال تحضيراته لإطلاق فعالية "S.T.E.A.M.ania" احتفالاً بمرور عامين على افتتاحه. وستشمل الفعالية العديد من العروض المسليّة في مجالات (العلوم والتكنولوجيا والفنون والهندسة والرياضيات) خلال عطلة منتصف الفصل الدراسي. يَعد المتحف ضيوفه خلال الفعالية الممتدة من 18 حتى 22 أكتوبر الجاري بتوفير باقة من الأنشطة الجديدة والتجارب الاستكشافية المسليّة لجميع أفراد العائلة، كما يقدم المتحف خصماً خاصاً على أسعار التذاكر بقيمة تتجاوز 30% للزوار الذين يقومون بالحجز عبر الإنترنت في الفترة ما قبل 15 أكتوبر.

تركز الفعالية بشكل رئيسي على تنمية مهارات التعلم الأساسية لدى الأطفال، والتي تتمثل في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، وذلك عبر العديد من الأنشطة المصممة خصيصاً لتدعيم النواحي العلمية والإبداعية لديهم، وذلك بالتعاون مع أربعة فنانين من اسكتلندا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان. وستتضمن الفعالية تجارب تفاعلية تحفّز التفكير والإبداع، ما يجعلها مثالية للأطفال المميزين من محبي الاستكشاف والمغامرة!

سباق ’أولي أولي ديربي‘ - ينطلق السباق في مختبر الابتكار، حيث يستطيع الأطفال تصميم سياراتهم الخاصة والتنافس مع أصدقائهم لتحقيق الفوز.

العروض العلمية المتجولة - تجذب هذه العروض المشوّقة والعفوية التي تنتقل في أنحاء المتحف اهتمام الصغار مع مفاجآتها العلمية المذهلة!

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الدراجة ذات العجلات الثلاث المربعة - يخوض الضيوف الصغار تجربة تحدي مذهلة على متن هذه الدراجة الفريدة من نوعها!

صور السيلفي وأنشطة تصميم الدارات الكهربائية والروبوتات - تقام هذه الأنشطة المميزة في قاعة المجتمع، وستتيح أمام الصغار والكبار تعلم أساسيات البرمجة بهدف تسيير روبوت حول متاهة مدينة ’سفيرو‘ المصغّرة، فضلاً عن استخدام تقنيات التكنولوجيا والفنون لإبداع صور سيلفي ملونة، والاستمتاع بتركيب دارات كهربائية معقدة، وكذلك العزف على آلات موسيقية كرتونية موصولة بحساسات كهربائية.

عروض عربة العلوم - يحظى الصغار من خلال هذه التجارب بفرصة تلقي معارف ومعلومات قيّمة حول أنبوب الجاذبية، وأشكال كلادني (التي تسمح برؤية الأشكال الهندسية الناتجة عن الصوت )، وقوة الجذب المركزي.

الأوقات: من 9 صباحاً حتى 9 مساءً ( من يوم الأحد 18 أكتوبر حتى الخميس 22 أكتوبر)