حكومة دبي تلغي استخدام 74 مليون ورقة وتوفر 3.5 مليون ساعة عمل

نجحت 15 جهة حكومية بإمارة دبي في توفير استهلاك 74 مليون ورقة سنوياً ووقت قدره 3.5 مليون ساعة و335 مليون درهم، وذلك ضمن تنفيذ "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية"، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي، في فبراير 2019، لرقمنة جميع المعاملات الحكومية الداخلية والخارجية مع المتعاملين وبما يضمن أن جميع المعاملات لا تحتوي على أي ورق بنسبة 100٪، ويأتي ذلك ضمن محور تقليص استخدام الورق ضمن الاستراتيجية.

وفي المحور الثاني للاستراتيجية التي تعمل على تطبيقها دبي الذكية، والمتمثل في توفير منظومة خدمات ذكية ومتكاملة، تم الإعلان خلال جيتكس 2019، عن توفير 88 خدمة من خلال تجارب متكاملة عبر تطبيق "دبي الآن" الموحد لكافة خدمات الجهات الحكومية الموجهة للمتعاملين، وقد قلل توفير هذه الخدمات رقمياً عدد المرات التي يحتاج فيها الأفراد لزيارة مراكز خدمة المتعاملين سنوياً من 23 إلى 9 مرات، ما يوفر 28 ساعة على الفرد سنوياً.

وحول الموضوع قالت سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: "لطالما تشرفت دبي الذكية بأداء دور فعال في تنفيذ رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، ومن خلال قيادة عملية تحول دبي إلى مدينة ذكية رائدة عالميًا ومركزًا للتقنيات المتقدمة. واليوم نفخر بإنجازات ونجاحات "استراتيجية دبي اللاورقية" التي تحققت، ونحن متحمسون أيضًا للإعلان عن انضمام 10 جهات حكومية جديدة للاستراتيجية، لضمان التخلص التام من استخدام الورق في جميع المعاملات الداخلية ومعاملات المتعاملين مع حكومة دبي".

وأضافت سعادتها : " فخورون كذلك بالإعلان عن 27 خدمة جديدة ضمن ستة قطاعات صناعية، وقد تم إطلاقها عبر تطبيق "دبي الآن" خلال أسبوع جيتكس للتقنية، وتم التركيز من خلال تصميمها على استفادة المستخدم النهائي من سكان وزوار دبي.

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ونوهت إلى أن بعض الخدمات متاحة 100٪ رقمياً في التطبيق وهي: تجديد وإلغاء إقامة أفراد الأسرة، توقيع عقد استئجار منزل، توقيع عقد أولياء الأمور مع المدرسة في بداية العام الدراسي الجديد، وعرض مواقع توفر شاحن السيارة الكهربائية في جميع أنحاء المدينة. وكجزء من "استراتيجية دبي اللاورقية"، سيضم تطبيق "دبي الآن" المزيد من الخدمات ضمن فئات الشرطة والصحة والعدالة".

وحتى الآن ، فإن الجهات الـ 15 التي تحقق تقدمًا كبيرًا في انتقالها الرقمي ضمن "استراتيجية دبي اللاورقية" هي: هيئة الطرق والمواصلات، شرطة دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، دائرة التنمية الاقتصادية، دائرة السياحة والتسويق التجاري، دائرة الأراضي والأملاك، محاكم دبي، بلدية دبي، النيابة العامة، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، هيئة الصحة بدبي، هيئة تنمية المجتمع، مطارات دبي، جمارك دبي، و الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

وينضم للاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة 10 جهات جديدة، تضم كل من: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، مؤسسة دبي للإعلام، دائرة المالية، دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، دبي للثقافة، هيئة دبي للطيران المدني، مركز الجليلة لثقافة الطفل، دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ومؤسسة مدينة دبي للطيران. وتهدف هذه الجهات إلى تقليل استهلاكها للورق بنسبة 50% بحلول إبريل 2020.

ووفقاً لاستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، ستتوقف الجهات الحكومية بعد شهر ديسمبر 2021 عن إصدار أو طلب مستندات ورقية من المتعاملين لجميع المعاملات. كما سيتوقف الموظفون الحكوميون عن إصدار أو معالجة الورق في العمليات الرئيسية أو دعم العمليات الداخلية. وتهدف الاستراتيجية إلى توفير أكثر من مليار قطعة من الورق تستخدم في حكومة دبي كل عام، مما ينقذ 130 ألف شجرة كانت تستخدم في صناعة الورق. بالإضافة إلى ذلك سيوفر سكان وزوار دبي 125 مليون ساعة في السنة وأكثر من 40 مليون درهم كانت ستنفق على المعاملات الورقية.