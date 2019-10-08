استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس بقصر الوطن في أبوظبي، الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة والوفد المرافق له.
جرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.
اقرأ أيضا... محمد بن زايد يستقبل رئيسي المجلس السيادي والحكومة الانتقالية في السودان
حضر اللقاء معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومعالي فارس محمد المزروعي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة، ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.
كانت هذه تفاصيل خبر منصور بن زايد ورئيس وزراء السودان يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.