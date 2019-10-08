الامارات | خمسيني يعتدي على شرطي ويمزق قميصه

شكرا لقرائتكم خبر عن خمسيني يعتدي على شرطي ويمزق قميصه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها شخص في العقد الخامس من عمره من الجنسية العربية، بتهمة التعدي على شرطي أثناء قيامه بواجباته الرسمية، إذ أقدم على ضربه وهو مخمور ومزق قميصه الرسمي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ يفيد بالاشتباه في شخص عمره يتجاوز الخمسين عاماً في حالة غير طبيعية بإحدى المناطق بإمارة الشارقة، وعندما وصلت إليه الدورية وأوقفته لم يستجب لرجال الشرطة، وبعد محاولات معه لإبراز هويته الشخصية قام بسب الشرطة، وأقدم على ضرب أحد أفراد الشرطة وأمسكه من قميصه ومزقه، وبعدها تم السيطرة عليه، وأرسلته الدورية للمستشفى للتأكد من حالته الصحية، واتضح أنه تحت تأثير المشروبات الكحولية، وتم إحالته للقضاء بعد التحقيق معه.

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وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه بالاعتداء والسب على أفراد دورية الشرطة، فأقر بشربه للخمر وأنه لم يكن يعي ما يقوم به من أفعال، مشيراً إلى أنه يتذكر أن الشاكي تنازل عن الشكوى.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لتاريخ 27 أكتوبر المقبل لاستدعاء الشاكي وسماع أقواله.