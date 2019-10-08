حاكم عجمان يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة والدة الأمير بندر بن سلطان

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بوفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعرب سموه في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الفقيدة ..سائلاً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

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كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.