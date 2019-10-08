حاكم أم القيوين يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة والدة الأمير بندر بن سلطان

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وعبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود .. سائلاً العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وبعث صاحب السمو حاكم أم القيوين برقية تعزية مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

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كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.