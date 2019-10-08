"الجيش المصرى فى عهد الفراعنة".. ورشة حكى بمكتبة الحضارة الإسلامية

كتبت / رحاب عبدالخالق

أقامت مكتبة الحضارة الإسلامية، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ورشة حكي احتفالا بالذكرى ال٤٦ لنصر أكتوبر المجيد، وذلك اليوم بمقر المكتبة بالقلعة، تحت إشراف السيد صالح مدير المكتبة .

تأتى الندوة ضمن الفعاليات التى تقيمها وزارة الثقافة، احتفالا بأعياد النصر، وتنظمها المكتبة بالتعاون مع القسم التعليمي بالمتحف المصري، لتعريف الأطفال بالجيش المصري عند قدماء المصريين، وكيف كان الدفاع عن الوطن وحمايته من الأعداء .

عقب ذلك أقيمت ورشة لرسم أهم ملامح نصر أكتوبر، شارك فيها مجموعة من طلاب المدارس التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية، بحضور خالد يوسف مسئول العلاقات العامة بالمكتبة .