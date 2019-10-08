- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن Bite Me Burger من لندن يصل إلى دبي
تشهد دبي من وقت لآخر افتتاح العديد من المطاعم الجديدة التي تقدم وجبات طعام من جميع ثقافات العالم.
وأطلقت العلامة التجارية الشهيرة في لندن Bite Me Burger Co مؤخراً أول مطعم لها في دبي.
ويقدم المطعم وجبات البرغر الصغيرة، وتشمل الأطباق الأخرى: Beef Encounter، و Duck Me، و Lambtastic، إلى جانب الصلصات والبطاطا المقلية.
ويمكن للنباتيين أيضاً العثور على خيارات متنوعة بما في ذلك وجبات البرغر النباتي.
ويقدم Bite Me Burger Co أيضًا صناديق مشاركة، وتقوم فكرته على خدمات توصيل الطعام ومتاح على منصات التوصيل الرئيسية.
كانت هذه تفاصيل خبر Bite Me Burger من لندن يصل إلى دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.