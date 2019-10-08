كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن Bite Me Burger من لندن يصل إلى دبي

تشهد دبي من وقت لآخر افتتاح العديد من المطاعم الجديدة التي تقدم وجبات طعام من جميع ثقافات العالم.

وأطلقت العلامة التجارية الشهيرة في لندن Bite Me Burger Co مؤخراً أول مطعم لها في دبي.

ويقدم المطعم وجبات البرغر الصغيرة، وتشمل الأطباق الأخرى: Beef Encounter، و Duck Me، و Lambtastic، إلى جانب الصلصات والبطاطا المقلية.

ويمكن للنباتيين أيضاً العثور على خيارات متنوعة بما في ذلك وجبات البرغر النباتي.

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ويقدم Bite Me Burger Co أيضًا صناديق مشاركة، وتقوم فكرته على خدمات توصيل الطعام ومتاح على منصات التوصيل الرئيسية.