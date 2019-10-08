كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| نظرة على واحة البداير الجديدة في الشارقة

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عن فتح أبواب واحة البداير، المشروع السياحي الفاخر، أمام الزوار والسياح لتقدم لهم تجربة إقامة فريدة من نوعها تجمع بين التراث الأصيل والحداثة وممارسة الأنشطة الخارجية المختلفة في الواحة التي تديرها العلامة التجارية العالمية “مسك من شذا”.

وتعتبر واحة البداير أول مشروع سياحي من نوعه في دولة الإمارات، حيث يتفرد بتصاميمه المستوحاة من التراث الإماراتي ويضم غرف فندقية وخيام فاخرة في قلب صحراء البداير التي تعتبر واحدة من أشهر المناطق الصحراوية الساحرة في الدولة ومنطقة الخليج، ويقدم تجربة سياحية بيئية متميزة.

يتضمن المشروع الجديد أماكن إقامة مختلفة – ذات تصاميم تقليدية – في قلب الصحراء. ويشمل أيضًا الفندق والخيام والأنشطة الصحراوية المختلفة للسياح، بحسب خليج تايمز.