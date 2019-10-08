كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن امرأة توزع الخبز بالمجان في دبي

لأكثر من ثلاث سنوات، لم تفوت An Thi Thu يومًا لتوزيع الخبز المجاني على عمال الياقات الزرقاء في دبي.

وتقدم An Thi Thu، الفيتنامية (35 عامًا) 50 كيلوغرامًا من الخبز يوميًا كجزء من جهودها للحد من هدر الطعام في دبي. وتقوم بجمع الخبز من شركة تصنيع الخبز المحلية – مصنع الخليج للبيغل – لتوزيعها مجانًا على عمال الياقات الزرقاء في دبي، بحسب غلف نيوز.

وتقول آن “بدأ كل شيء في عام 2014 عندما كنت أعمل في وحدة تصنيع الخبز، وأردت فعل شيء لمساعدة المحتاجين. عندما كنت أعمل في المصنع، أدركت أن هناك قدرًا كبيرًا من الخبز يضيع يوميًا. فالخبز الذي يتم إلقاؤه لا يلبي وحدة الجودة القياسية للشركة (SQU) وبالتالي يتم إهماله. لذا فكرت – لماذا لا أعطي هذا الخبز للمحتاجين. وهكذا بدأت رحلتي في توزيع الخبز المجاني على عمال الياقات الزرقاء في دبي “.

Advertisements

وقال كريستوفر غوتشي ، المدير العام لشركة Gulf Bagel Factory: “تؤمن الشركة بقوة بالاستدامة. في المتوسط ​، ننتج 200000 وحدة خبز يوميًا. ويتم تجاهل 1.5 في المائة من هذا الإنتاج لأنه لا يفي بمعاييرنا. وهذا الخبز ليس ذو نوعية رديئة، لكن نوعية الخبز لا تلبي معاييرنا. وعندما اتصلت بنا آن لتوزيع هذا الخبز الإضافي على المحتاجين وافقنا على ذلك، وتأكدنا أنها لن تستخدمه لمصلحتها الشخصية “.

وأضاف “إنها شخص مخلص للغاية وتفانيها رائع. لقد كانت فكرتها هي الحفاظ على هدر الطعام في الحد الأدنى بتوزيعه على المحتاجين”.