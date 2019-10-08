كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هو مستقبل التنقل الحضري في الإمارات؟

يقول الدكتور ديراج بهاردواج، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرناب موبيليتي التي تتخذ من دبي مقراً لها، إن هناك حاجة ماسّة إلى التركيز على مصادر الطاقة الخضراء والنظيفة والمستدامة بدلاً من الحلول القائمة على الوقود الأحفوري.

ويعتقد الدكتور بهاردواج، الحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إمبريال كوليدج في لندن وشهادة الدكتوراه في علوم الحوسبة من المعهد الهندي للتكنولوجيا المرموق في دلهي، أن الحركية الصغيرة ستلعب دورًا رئيسيًا في معالجة القضايا الملحة التي يطرحها العالم على تغير المناخ. – الأمر الذي أصبح موضع تركيز حاد هذا الشهر مع خطاب جريتا ثونبرج الناري في الأمم المتحدة.

في هذه الأثناء، تزداد مدن العالم ازدحاماً، وأظهر مسح عالمي أجرته شركة Inrix لبيانات حركة المرور عام 2019 أن سائقي السيارات في دبي أمضوا ما يعادل تسعة أيام عمل في حركة المرور العام الماضي. ووجدت الدراسة أن العديد من المدن الكبرى الأخرى تواجه نفس الصراع، بحسب غلف نيوز.

وهنا في دولة الإمارات، قد يوجد جزء من الحل. Arnab Mobility هي عبارة عن منصة سكوتر كهربائية عند الطلب توفر للسكان والزوار وسيلة فعالة من حيث التكلفة لضمان تلبية احتياجات النقل الخاصة بهم. ويوضح الدكتور بهاردواج “نحن نهدف إلى جعل جميع المدن التي ندخلها خضراء ونظيفة وذكية، من خلال تقليل الاعتماد على مركبات الوقود الأحفوري”.

وتواجه جميع المراكز الحضرية الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة الأوسع نطاقًا مشكلات في الميل الأخير. وتعد أنظمة النقل العام رائعة، لكنها لا توصلك إلى أمام منزلك.

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وتتوقع Arnab أن تنقل السكوتر والدراجات الإلكترونية المشتركة السكان عبر مسافات قصيرة. ويمكن شحن الدراجات البخارية الكهربائية من Arnab مثل الهاتف المحمول وهدفها هو الامتثال لقوانين وأنظمة السلامة القياسية وأهداف الأمم المتحدة لخفض CO2″، ويوضح الدكتور بهاردواج “تم تصميم منصتنا الرقمية للتكامل بسهولة مع أنظمة النقل في المدينة من خلال واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة لتلبية متطلبات السلامة والسلطات التنظيمية والسلطات المحلية.”

ويستهدف النظام ليس فقط الركاب الذين يكافحون للوصول إلى عملهم أو مواعيدهم أو منازلهم، ولكن أيضًا السياح والمجتمعات ومراكز الترفيه ويقول بهاردواج “حققنا في أول شهرين من عملياتنا نتائج رائعة – والأهم من ذلك كانت حوادث السلامة صفرية. ويمكننا أن ندعي بكل فخر أننا أزلنا بعض السيارات من الشارع أيضا”.