الامارات | «صحة دبي» تعتمد ترميزاً طبياً عالمياً لإدارة «التأمين الصحي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تعتمد ترميزاً طبياً عالمياً لإدارة «التأمين الصحي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت هيئة الصحة بدبي نظام الترميز الطبي (CPT) 2018، الذي يعد الأحدث والأكثر تقدماً في العالم، لإدارة منظومة الضمان الصحي، وتوثيق علاقة مقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين، وتفعيل أدوار جميع الأطراف المعنية، ومسؤوليتها تجاه المطالبات التأمينية، الخاصة بملايين المستفيدين من التأمين، التي تديرها الهيئة من خلال بوابة الـ(eClaimlink)، في مؤسسة دبي للضمان الصحي.

جاء ذلك بموجب اتفاقية شراكة أبرمتها الهيئة، أمس، مع الجمعية الطبية الأميركية، حيث تدعم الاتفاقية عملية التبادل الموحد لبيانات الخدمات الطبية بين مقدمي الرعاية وشركات التأمين في الإمارة دبي، كما تمنح الهيئة في الوقت نفسه ترخيصاً لاستخدام المصطلحات الإجرائية (CPT®2018)، وهي مجموعة قوانين شاملة محمية بموجب حقوق الطبع والنشر، والتي تتيح التشغيل البيني، وإعداد التقارير، والقياس، والتحليل، وتقييم الخدمات والإجراءات الطبية عبر نظام الرعاية الصحية في دبي.

وقال المدير العام للهيئة، حميد القطامي، إن إدخال ترميز CPT، يواكب التحولات الرقمية والذكية التي تشهدها دبي، كما يتفق وتوجهات الهيئة الرامية إلى التوظيف الأمثل للتقنيات والبرمجيات الحديثة في القطاع الصحي، خصوصاً في منظومة التأمين الصحي، وسوق التأمين التي يصل حجمها لأكثر من 17 مليار درهم، في وقت يشهد ديناميكية عالية وسريعة على مستوى العمليات والمطالبات المالية الجارية بين المؤسسات الصحية وشركات التأمين، والتي تقارب الـ100 ألف عملية في اليوم الواحد.

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وأكد أن النظام المستحدث هو الأفضل عالمياً، وأنه بموجب اعتماده لإدارة شؤون التأمين الصحي في دبي، تكون الهيئة قد أرست قواعد جديدة للشفافية بين الأطراف المعنية كافة، من مقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين والمنتفعين من الخدمات الطبية، الأمر الذي سيرفع مستوى الثقة والرضا بين الجميع.

وأضاف أن لنظام الترميز CPT إمكاناته العالية في رصد الأمراض، من خلال تتبع الوصفات الطبية والبيانات التي يمكن تجميعها من عمليات التشخيص، الأمر الذي يعزز شبكة الوقاية من الأمراض، ويدعم اتخاذ وصناعة القرارات المستقبلية بهذا الشأن.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي في الهيئة، صالح الهاشمي، إن تقديم أحدث تصنيف لرموز CPT لعام 2018 في دبي، سيوفر لغة موحدة ومبسطة لمقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين، ما يسهل على مقدمي الرعاية الصحية الفوترة بدقة أكبر عن الرعاية التي يقدمونها وضمان عمليات الموافقة الأسرع للمرضى. ومع توافر أكثر من 10 آلاف رمز للخدمات، سيكون بمقدور مقدم الرعاية الصحية تصنيف رموز CPT، واختيار الرمز الأكثر دقة لكل معاملة طبية.

وأوضح الهاشمي أن اعتماد CPT سيعزز (eClaimLink) وهو نظام موحد ومتكامل لتبادل البيانات في دبي بين مقدمي الخدمات الطبية وشركات التأمين، والجهات المختصة والمرضى، حيث ترتبط الخدمة الطبية برمز محدد، يظهر نوعيتها والتخصص المهني للطبيب، وبالتالي تكون عملية (الفوترة) مرضية للجميع.