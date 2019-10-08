الامارات | «زايد للإسكان»: 17 ألفاً و873 مسكناً تسلم خلال العام الجاري وإلى 2025

شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد للإسكان»: 17 ألفاً و873 مسكناً تسلم خلال العام الجاري وإلى 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، أن البرنامج ينفذ حزمة من المشروعات الإسكانية خلال العام الجاري في مناطق الدولة كافة، تتنوع بين المساكن الفردية التي يصل عددها إلى 10 آلاف و746 مسكناً بقيمة 6.98 مليارات درهم، إضافة إلى مشروعات الأحياء السكنية التي تضم 1990 مسكناً بقيمة 2.7 مليار درهم، ليصل إجمالي المشروعات الإسكانية قيد التنفيذ للعام الجاري إلى 12 ألفاً و736 مشروعاً بقيمة 9.68 مليارات درهم.

وقال إن عدد المشروعات الإسكانية المستقبلية المتوقع تسليمها خلال الفترة من 2019 إلى 2025 يصل إلى 17 ألفاً و873 مسكناً فردياً، بقيمة 17.32 مليار درهم، إضافة إلى 3391 مسكناً ضمن مشروعات الأحياء السكنية، بقيمة خمسة مليارات درهم، لتبلغ قيمة المشروعات المستقبلية قيد التنفيذ 22.32 مليار درهم.

وأضاف أن البرنامج أصدر منذ إنشائه في عام 1999 أكثر من 62 ألف قرار دعم سكني، بقيمة تجاوزت 35 مليار درهم، شملت مناطق الدولة كافة، وتوزعت بين قروض ومنح، وتنوعت ما بين بناء مسكن جديد، واستكمال مسكن، وصيانة مسكن، وإضافة على مسكن، وشراء مسكن، ومسكن حكومي، والوفاء بقرض.

وقال إن تحقيق الاستقرار السكني، وتوفير السكن الملائم للمواطنين، في مقدمة أولويات القيادة، التي تؤكد دائماً ضرورة بناء مجتمعات سكنية تلبي تطلعات وطموحات الأسرة الإماراتية، وتحقق الحياة الكريمة والآمنة للمواطنين.

ولفت إلى أن إجمالي المشروعات المنجزة والمستلمة لفئة البناء الفردي والمجتمعات السكنية العام الماضي بلغ 2033 مشروعاً، بينما بلغ إجمالي الدفعات المقدمة للمستفيدين 17675 دفعة في العام الماضي، في حين بلغ متوسط زمن صرف الدفعات 4.21 أيام، وهو ما يعد زمناً قياسياً، ونسعى إلى تقليصه خلال الفترة المقبلة.وأضاف أن عدد الطلبات التي تلقاها البرنامج العام الماضي بلغ 6773 طلباً، منها 5152 طلب قرض، و1621 طلب منحة، لتستحوذ طلبات القروض على 76% من إجمالي الطلبات المقدمة، بينما استحوذت طلبات المنح على 24% منها، حيث وصلت نسبة الطلبات المقدمة من الفئة العمرية من 31 إلى 40 سنة إلى 36%، بعدد 2458 طلباً، تليها الفئة العمرية الأقل من 30 سنة إلى 31%، بعدد 2044 طلباً من إجمالي الطلبات المقدمة، إذ إن معظم مقدمي الطلبات يراوح دخلهم الشهري ما بين 20 و39 ألف درهم، بعدد 3160 طلباً، أي بنسبة 46% من إجمالي الطلبات المقدمة.

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وأوضح أن إجمالي قرارات الدعم السكني الصادرة عن برنامج الشيخ زايد للإسكان للعام الماضي وصل إلى 5484 قراراً على مستوى الدولة، بقيمة 4.162 مليارات درهم، كان نصيب المنح منها 19% بعدد 1052 قراراً، والقروض بنسبة 81% بعدد 4408 قرارات، حيث تصدرت رأس الخيمة قرارات الدعم السكني بعدد 1890 قراراً، تليها الشارقة بـ1135، والفجيرة بـ1094، إضافة إلى عجمان بعدد 584 قراراً، ودبي 434، وأم القيوين 289، تليها أبوظبي بعدد 58 قراراً. وقال النعيمي إن الهدف الأساسي الذي أنشئ من أجله البرنامج هو تلبية احتياجات المواطنين من السكن، آنياً ومستقبلاً، وتوفير بيئة سكن مستدامة، حيث عمل البرنامج خلال مسيرته التي لا تتجاوز 20 عاماً على إحداث نقلة نوعية في مجال الإسكان، خصوصاً خلال الأعوام الخمسة الماضية، إذ قلل مدة انتظار توافر السكن من ثماني سنوات إلى أشهر معدودة، كما أن نسبة الحاصلين على دعم سكني من مجموع المتقدمين إلى طلبات تجاوزت الـ90%، بعد أن كانت أقل من 30% مع بداية إنشاء البرنامج.

ولفت إلى أن البرنامج توجه خلال السنوات الـ10 الأخيرة إلى إنشاء أحياء سكنية متكاملة، بحيث يستطيع تحقيق رؤية القيادة في التهيئة لمجتمعات إنسانية اجتماعية مستدامة الأسس، وإنجاز أحياء سكنية وفق أعلى معايير الاستدامة.

وأوضح أن الهدف من استضافة المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضارية، الذي يشارك به أكثر من 20 وزيراً، هو تعزيز العمل العربي المشترك، وتحقيق التكامل في مجال تطوير قطاعي الإسكان والتنمية الحضارية، واستعراض النموذج الإماراتي في هذا المجال.

أحياء سكنية

ينفذ برنامج الشيخ زايد للإسكان حالياً ثلاثة أحياء سكنية، هي «حي المنتزي» في عجمان، الذي يضم 761 مسكناً بقيمة مليار درهم، والمقام على مساحة تبلغ 955 ألف متر مربع، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 24%، ومن المتوقع تسليمه العام المقبل، و«حي التسامح» السكني في دبي، الذي يضم 341 مسكناً على مساحة تبلغ 255 ألف متر مربع، وبنسبة إنجاز بلغت 31%، ومن المتوقع تسليمه العام المقبل، و«حي بطين السمر» السكني برأس الخيمة في مرحلتيه الأولى والثانية، ويضم 888 مسكناً على مساحة تبلغ 2206 أمتار مربعة. كما يعتزم البرنامج تنفيذ مشروعات سكنية مستقبلية تضم إنجاز حي سكني في منطقة «العوينات» في الشارقة، والذي سيضم 235 مسكناً، وتنفيذ 125 مسكناً في دبي، و400 مسكن في الفجيرة، و200 مسكن في الشارقة، إلى جانب 438 مسكناً في منطقة «الحليو» بعجمان، و800 مسكن في منطقة بطين السمر 4 و5 في رأس الخيمة، حيث تأتي هذه المشروعات في إطار الخطة المستقبلية للبرنامج، والمحددة خلال السنوات الخمس المقبلة.