الامارات | السجن عاماً مع وقف التنفيذ لخليجي اعتدى على «مسعف»

شكرا لقرائتكم خبر عن السجن عاماً مع وقف التنفيذ لخليجي اعتدى على «مسعف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنح في الفجيرة بالسجن عاماً مع وقف التنفيذ لخليجي بتهمة الاعتداء على سلامة الجسم، بعد أن اعتدى على رجل من الإسعاف الوطني أثناء تأديته مهامه.

وكانت زوجة المتهم تعرضت لوعكة صحية، فاتصل بالرقم المخصص للإسعاف الوطني، الذي توجه على الفور إلى المنزل، وحين بدأ فريق الإسعاف بإجراء نقلها إلى المستشفى، وعند وقت المغادرة، حضر الزوج، وطلب من المسعف أن يقوم بإنزال زوجته، إلا أنه رفض، وطلب منه الذهاب إلى المستشفى وتسليمها له بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، إلا أن المتهم أصر على إنزال زوجته، وأعادها بالقوة إلى المنزل.

وقال المجني عليه أمام هيئة المحكمة «جاءني تكليف بالتوجه إلى منزل المتهم لوجود حالة طارئة، وبالفعل توجهت أنا وطاقم العمل عبر سيارة الإسعاف، وتم نقل المصابة إلى داخل السيارة، وفوجئت برجل يدخل السيارة، وخلال مباشرة عملنا في إسعاف المريضة، ومع محاولاتي لمنعه، ضربني وتهجم عليّ، وأخذ المريضة من داخل السيارة ليعيدها إلى المنزل».

وعلى الفور تواصل المجني عليه مع الشرطة، للإبلاغ عن الواقعة، وفتح تحقيق لمحاسبة المعتدي على إعاقته لعمل فريق الإسعاف وإصابته، فيما أمرت النيابة العامة بإحالة الزوج إلى المحكمة ومعاقبته.