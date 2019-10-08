الامارات | شرطي يطالب بـ21 ألف درهم تعويضاً من شخصين متهمين بالاعتداء عليه

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطي يطالب بـ21 ألف درهم تعويضاً من شخصين متهمين بالاعتداء عليه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب شرطي في دوريات شرطة الشارقة آسيويين متهمين بالاعتداء عليه خلال جلسة عقدتها محكمة جنايات الشارقة بتعويض قدره 21 ألف درهم، في لائحة الادعاء بالحق المدني التي قدمها إلى المحكمة كتعويض شخصي لما أصابه نتيجة اعتداءهما عليه أثناء قيامه بمهامه الرسمية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما كان الشرطي على رأس عمل وجاءه بلاغ يفيد بوجود أشخاص يتشاجرون في منطقة القادسية القريبة من نطاق عمله، وعند وصوله إلى محل الواقعة ومحاولة تقيد أحد الموجودين في الموقع، قام بالاعتداء والسب عليه، وضربه بمساعدة شخص آخر، وعلى الفور أرسل من جهازه طلب مساعدة للدوريات، وبعدها تم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى القضاء.

واستمعت المحكمة إلى الشاهد الذي أكد أن بلاغاً ورد يفيد بطلب دورية للحضور إلى منطقة القادسية، واستجاب للنداء، وعند وصوله شاهد تجمهراً حول أحد أفراد الشرطة.

وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة 27 من أكتوبر الجاري، لتقديم الدفاع.