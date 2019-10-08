«حلول شبابية» تستهدف تحسين نوعية الحياة بالوطن العربي

دبي (الاتحاد)

نظم مركز الشباب العربي مبادرة «حلول شبابية» خلال المنتدى الوزاري الثالث للإسكان والتنمية الحضرية، وسلطت نسخة مبادرة «حلول شبابية» التي تقام بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالشراكة مع برنامج الشيخ زايد للإسكان الضوء على أفكار ومقترحات الشباب الهادفة إلى المساهمة في تحسين نوعية الحياة في بعض مناطق العالم العربي، وذلك من خلال استعراض 3 مشاريع مبتكرة قدمها مشاركون شباب من مصر، والسعودية وسلطنة عمان.

وقالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي: الشباب هم صناع الأمل وقادة التغيير الإيجابي نحو مجتمعات عربية أفضل، وتكتسب مشاركتنا أهمية خاصة في هذا المنتدى الذي يجمع تحت مظلته نخبة من القادة وصناع القرار وكبار المسؤولين من مختلف الدول العربية، فهي من جهة تقدم أفكاراً ورؤى شبابية تسهم في رفد الجهات المعنية بحلول أكثر فعالية للتحديات الحالية والمستقبلية لتحسن من مستوى جودة الحياة في مجتمعاتنا، وتؤكد من جهة أخرى أهمية الاستفادة من قدرات الشباب وضرورة توظيف طاقاتهم الابتكارية ومهاراتهم الإبداعية في دفع مسيرة التنمية الحضرية في بلداننا العربية.

وأضافت معاليها: نحن محظوظون في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة تستثمر في الشباب، وتمهد لهم الطريق، وتدعم إمكانياتهم وتشركهم في مختلف القطاعات والمجالات. حيث تمكنت مبادرة «حلول شبابية» منذ انطلاقتها من التعريف بنحو 100 مشروع عربي، ونجحت حتى الآن في تحويل 6 مقترحات إلى مشاريع ناجحة يقودها رواد شباب عرب مبدعون.

ومن ناحيته، قال سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب والرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي: تمكنت مبادرة «حلول شبابية» من تقديم أفكار مبتكرة وحلول فعالة لمواجهة التحديات في مجتمعاتنا، حيث تشكل مشاركتنا في هذا المنتدى إضافة نوعية تتمثل في تقديم حلول حقيقية لبناء مجتمعات متوازنة تتوافر فيها كافة مقومات حياة ذات جودة عالية، باستخدام أساليب إبداعية متقدمة تترجم التوجهات العالمية والمستقبلية لإدارة الأحياء السكنية.

وتوجه النظري بالتهنئة للفائز الأول إبراهيم أنور من جمهورية مصر العربية عن مشروع بعنوان «الموقع»، ودعا بقية المتنافسين من السعودية وعُمان إلى مواصلة جهودهم لتحقيق مشاريعهم المتميزة.

وكرم كل من معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ونائب رئيس مركز الشباب العربي، الفائز إبراهيم أنور، الذي وقع عليه اختيار معالي وزراء الإسكان العرب المشاركين في المنتدى.