رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس الوزراء يصلان إلى البلاد

أبوظبي (وام) وصل إلى البلاد أمس فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، ودولة عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، في زيارة إلى دولة الإمارات تستغرق يومين.

وكان في استقبالهما لدى وصولهما مطار الرئاسة في أبوظبي، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، وعدد من المسؤولين.

ورحب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بالضيفين الكريمين، وتبادل معهما الأحاديث الودية، كما تناول الحديث عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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